ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ГОРОДА

Народные избранники подвели итоги работы за полгода Для участия в сессии Городского Собрания Сочи, завершающей первое полугодие 2017 года, помимо народных избранников, были приглашены представители городской администрации, прокуратуры, территориальной избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты Сочи, и другие официальные должностные лица в рамках обсуждаемых вопросов. Повестка дня, состоящая из девятнадцати пунктов, получилась весьма насыщенной. Круг обсуждаемых тем потребовал провести большую подготовительную работу на заседаниях комитетов и в территориальных депутатских группах.

Отчет ГИБДД об организации дорожного движения на территории города-курорта Сочи занял значительную часть времени, отведенного на обсуждение.

– Когда мы предварительно заслушивали на комитетах отчет УВД об организации дорожного движения, он вызвал довольно много нареканий. Поэтому было принято решение о том, чтобы на сессию выступающие пришли уже с конкретными предложениями, – появнил председатель ГСС Виктор Филонов. – Наша главная задача на сегодня – обеспечить проезд на улицах Сочи. Будут работать эвакуаторы или не будут – вопрос вторичный. Вначале давайте обеспечим проезд.

Назрела необходимость провести инвентаризацию дорожных знаков, сделать дополнительные бесплатные парковки. И только после того, как все эти меры будут выполнены, можно будет применять и эвакуацию неправильно припаркованных транспортных средств.

Поступили предложения по новым разметкам и транспортным развязкам. Узкие места в Большом Сочи известны не первый год: перекресток улиц Ленина и Ромашек в Адлере, Мамайский перевал, федеральная трасса в Лоо… Вопрос по организации дорожного движения депутаты снова рассмотрят на комитетах.

На Мамайском перевале нужна еще одна полоса. Обращение депутатов по этому поводу в Федеральное агентство дорожного движения принято, идут проектные работы. Строительство займет определенное время, поэтому дополнительная полоса на Мамайском перевале вскоре появится по временной схеме. Пока же в пиковые утренние и вечерние часы здесь организовано реверсивное движение.

В Лоо регулировка дорожного движения на данном этапе возможна только в ручном режиме, который и был внедрен по предложению депутатов Лазаревской территориальной группы. С помощью казаков и экипажа ДПС удается держать ситуацию под контролем. А в следующем году здесь будут строиться надземный и подземный переходы через федеральную трассу. Средства на реализацию этой программы уже выделяются из федерального бюджета будущего года.

За полгода парламентарии Сочи рассмотрели более 120 вопросов, приводили в соответствие с действующими законодательными актами нашу нормативную базу, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Регулярно вносили изменения в бюджет: принимали увеличение бюджета за счет роста доходов, которые направляли на цели, определенные при основном утверждении бюджета.

– Их мы профинансировали уже на 70 процентов. Это касается школ, детских садов, ремонтных работ. На этой сессии мы тоже приняли изменения – в бюджете появились дополнительные средства на ремонт дорог, уличного освещения, ремонта бассейна по улице Поярко, – пояснил Виктор Филонов. – Вопросы распоряжения имуществом также рассматривались на каждой сессии. Мы защищаем муниципальное имущество, внося те или иные поправки в законы города.

Очередная сессия Городского Собрания Сочи стала последней перед парламентскими каникулами. Но это не означает, что депутаты уходят в отпуск. Работа профильных комитетов ГСС будет продолжаться, а следующая сессия состоится в сентябре.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]