Сельские округа Сочи, пользующиеся большой популярностью у многочисленных любителей этнотуризма, активно осваивают новое, весьма перспективное направление бизнеса. Теперь главный курорт страны можно не только увидеть собственными глазами, но и буквально почувствовать на вкус.

…На глазах у сотен изумленных гостей обычное молоко, аппетитно булькающее на костре, постепенно превращается… в сыр. Рецепт простой, главное – качество ингредиентов. Знаменитый бренд под названием "Адыгейский сыр" можно попробовать в разных регионах России и десятках стран мира – его хорошо знают и любят, но воочию увидеть, как готовится этот древний продукт, известный своими уникальными вкусовыми и полезными свойствами, удается только счастливчикам.

Многие туристы, отдыхающие в Сочи, ради этого специально едут в шапсугские аулы – Большой Кичмай, Ахинтам, Тхагапш, Наджиго, Хаджико, Калеж, Лыготх и Шхафит. Только здесь можно отведать настоящий адыгейский сыр, произведенный в домашних условиях или на частных сыроварнях.

– Мы предлагаем нашим гостям не покупать сыр наобум, словно кота в мешке, а воочию увидеть весь процесс – от приготовления сыворотки до копчения, и даже попробовать сделать его собственными руками, – говорит хозяин одной из сыроварен, расположенной в поселке Ахинтам, Саид Коблев (на снимке). – Такая возможность лучше всякой рекламы привлекает многочисленных туристов. При этом мы настраиваем гостей не отчаиваться, если у них с первого раза что-то не получится – необходимо просто запастись терпением. Каждой хозяйке известно: даже зная рецепт и имея необходимые продукты на руках, конечный результат у всех может быть разным. Так что приезжайте к нам, мы обязательно научим!

Несколько лет назад молодой предприниматель Саид Коблев создал небольшую сыроварню. Дело постепенно "пошло" – теперь это весьма успешный семейный бизнес. И он расширяется: помимо нескольких видов сыра здесь можно попробовать также настоящее копченое мясо и рыбу – их тоже готовят на глазах у посетителей, все вкусно и очень полезно.

Теперь наряду с уже привычным направлением – этнотуризмом, сельские округа Сочи активно осваивают новое – гастрономический туризм. Для истинных гурманов, особенно любителей национальной кухни народов Кавказа, не удовлетворяющихся привычным "джентльменским" набором курортника типа "шашлык-машлык", чурчхела, домашнее вино – здесь настоящий рай. Выбор – огромный: практически в каждом селе или ауле можно найти что-то особое, яркое, неповторимое. На природе – и вкусовые ощущения совершенно другие, чем в городе или, скажем, в прибрежном кафе, встречают радушнее, да и кормят совершенно иначе – по-домашнему сытно, обильно, разнообразно.

– Это направление, безусловно, имеет огромный экономический потенциал, – подчеркивает глава Верхнелооского сельского округа Ардавазд Демирчьян. – И оно из года в год развивается, в том числе в нашем округе. Есть крупные объекты – рестораны, специализирующиеся на местной кухне, и небольшие частные кафе, где можно ощутить истинный колорит нашего многонационального города.

– Спрос у курортников на местную кухню, конечно, растет, – отмечает глава Солохаульского сельского округа Виктор Торгашин. – Люди приезжают не только увидеть достопримечательности, но и насладиться природой, интересно, с пользой провести свободное время, искупаться в горной реке, не спеша поужинать в тени деревьев. И очень довольны: растет уровень сервиса, качество услуг, все более разнообразным становится ассортимент в кафе.

Особенно быстрыми темпами развивается эта индустрия в адыгских аулах Сочи. Здесь первыми в городе стали завлекать отдыхающих этническими шоу-программами и самобытными гастрономическими традициями. Коммерческая выгода – очевидна, решается и проблема трудоустройства местного населения. Предприниматели охотно вкладывают средства в бизнес, платят налоги, участвуют в программах социально-экономического развития своих населенных пунктов.

– Действующие в ауле Тхагапш и его окрестностях объекты общепита – их пять – в летний сезон работают стабильно, – рассказал глава Кировского сельского округа Заур Сизо. – Приезжают экскурсионные группы, отдельные любители национальной кухни. Очень популярен семейный отдых. У нас часто отмечают торжества, какие-то памятные и знаковые события. Людей привлекает тишина, уединенность, чистая природа, уникальный горный ландшафт, гостеприимство коренного населения и, конечно, вкусная кухня. У нас индивидуальный подход к каждому гостю.

Голодными отсюда еще никто не уезжал: даже обычное – без особых кулинарных изысков – меню способно удовлетворить запросы привередливого гурмана. Цены "не кусаются", действует гибкая система скидок. Кроме дополнительной рекламы курорта гастрономический бизнес приносит двойной эффект. Наряду с владельцами кафе удачно "встраиваются" в этот процесс местные сельхозпроизводители. Объемы, как правило, небольшие, сочинские фермеры делают основную ставку на экологическую чистоту и качество своей продукции. В частных хозяйствах, например, на территории Кичмайского сельского округа, выращивают живую рыбу – от форели до мраморного карпа. Большой выбор зелени, сезонных фруктов и грибов, сыров, мяса, в том числе страусового. Много птицы – от обычной курятины до перепелок, разного рода мясных и колбасных деликатесов, сладостей, фундука, грецкого ореха, каштанов, десятки видов чая и горного меда.

В Сочи, составляющем серьезную конкуренцию популярным отечественным и зарубежным курортам, научились даже выращивать собственных устриц. Они, по мнению специалистов, ничем не уступают по качеству импортным. Ферма, расположенная в поселке Головинка, снабжает свежими морепродуктами магазины и рестораны города, а также имеет стабильные заказы из разных регионов страны. Отечественный рынок – весьма обширный: спрос пока заметно превышает предложение.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]