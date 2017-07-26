Сочи – город, где хочется жить...

К такому выводу пришла куратор "Квартирной выставки", искусствовед Наталья Самкова,познакомившись с городом и местными жителями Мастерская художника Олега Корчагина, расположенная в самом центре города на улице Воровского, на неделю превратилась в культурное пространство, объединившее нескольких художников. И сюда, на "Квартирную выставку", мог прийти абсолютно любой человек, которого заинтересовал подобный формат.

– В Сочи такого явления, как квартирная выставка раньше не было, – поясняет Олег. – Изначально такой формат предполагал приглашение друзей и близких людей, но мы решили открыть двери для всех желающих, всех ценителей искусства.

Квартирные выставки были популярны в период, когда существовало такое понятие, как запретное искусство и были востребованы, популярны закрытые показы. В случае с проектом сочинских авторов стоит сразу оговорить: ничего запретного, компромитирующего художники не представили, но решили обратиться к более камерной обстановке мастерской, нежели проведение выставки в залах галереи или музея. К тому же в помещении, где несколько десятилетий работают известные художники, каждый стеллаж, книга, кисти и личные вещи авторов сами по себе представляют интерес и могут выступать в качестве экспонатов.

– В моей мастерской часто бывают новые люди, – признается Олег Корчагин. – Художники бывают разного типа. Есть такие, для которых мастерская воспринимается, как "мой дом – моя крепость", моя раковина. Я к этому отношусь по-другому и являюсь более открытым человеком, поэтому только рад, что мастерская стала пространством для проведения выставки.

К слову, мастерская Олега – достаточно легендарное место. Первым художником, который работал в ее стенах, был Михаил Воротынцев. Наряду с Елизаветой Травиновой он стал соавтором герба города Сочи. В экспозиции выставки можно увидеть небольшой графический листок Воротынцева, на котором изображена вариация на тему герба курорта.

Разноплановость выставки определяется ее авторами: Олег Корчагин представил два полотна, которые ранее нигде не выставлялись, а одно из них, написанное еще в 90-е годы, потребовало реставрации. Здесь же – его взгляд на Париж. Использовав репродукции настенного календаря на тему Франции, он дополнил фотозарисовки устойчивыми выражениями, известными фразами. Стоило художнику несколько изменить пунктуацию (где-то добавить знак вопроса или восклицания) и смысл звучащего, наложенный на изображение, приобрел несколько иной смысл. Так Олег добился того, что появился некий конфликт (или наоборот – совпадение) между текстом и изображением.

Ольга Егорова представила живопись и инсталляцию, Юлия Ланг – графику, Лилит Матевосян – фотографию. Еще одна участница "Квартирной выставки", московская художница Елена Ковальская, обратилась к "пляжникам". Так условно можно назвать ее графические работы, сделанные у моря.

– Люблю изучать людей и наблюдать за ними, – рассказывает Елена. – Пляж – это место, где человек ведет себя непосредственно, и в этой естественности я вижу харизматичность персонажей. Люди все разные, интересные: комплекция, характер, ракурсы открывают их с разных сторон.

Елена Ковальская признается, что ей нравится работать со светом и тенью, когда яркое, контрастное солнце помогает раскрывать особенности людей. И это заметно в ее работах: выбирая "фактурные" тела она часто старается найти точку для работы на возвышенности и именно оттуда наблюдать за людьми.

Человеком, объединившим в таком небольшом пространстве таких разноплановых художников, стала искусствовед из Москвы Наталья Самкова. Наталья работала в Государственном центре современного искусства, отделе новейших течений Третьяковской галереи, галереях современного искусства, реализовывала проекты на таких крупных площадках, как "Винзавод", школе Родченко Московского дома фотографии и так далее. В нашем городе она бывает достаточно часто и за 12 лет знакомства с Сочи у нее возник вопрос: почему сочинцы – очень доброжелательные и гостеприимные люди – летом, когда город наполняется туристами, оказываются не у дел. Так и возникла идея показать, что параллельно курортной жизни есть еще и другая жизнь, наполненная искусством, культурой и творчеством.

– Сейчас очень много активистского, провокативного искусства, – поясняет куратор "Квартирной выставки" Наталья Самкова. – Этим проектом мы постарались не раздражать ни чьи чувства. Наша задача донести до людей, что если они приезжают в курортный город отдыхать, то нужно относиться к его культуре с уважением, чтобы отдых не ограничивался пресловутым "выпить – закусить – послушать громко музыку", а вернувшись домой вновь начать вести себя вежливо и культурно. Наша задача показать, что все это есть и здесь. Есть другая жизнь – культурная. И она, как для отдыхающих, так и для местных жителей. А выставка – это культурное пространство для общения, повод для встречи.

Наталья признается, что при подготовке к проекту рассматривался вопрос о проведении выставки, например, на набережной. Но когда речь идет об искусстве, очень важна атмосфера пространства. И авторам, и куратору хотелось, чтобы публика, которая увидит работы, не проходила мимо, а была более внимательной, задерживала взгляд, рассматривала работы не как потенциальный сувенир, который можно привезти с курорта, а останавливалась, чтобы рассмотреть, увидеть что-то свое и задуматься. И судя по тому, как гости выставки неспешно и вдумчиво рассматривали работы художников, можно сделать вывод, что цель достигнута.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]