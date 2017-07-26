ДАВАЙ, "КИЧМАЙ", ДЕРЗАЙ!

В чемпионате Сочи по футболу, где участвует двенадцать команд, пройдена треть дистанции; позади семь туров. Наиболее успешно преодолел этот отрезок "Кичмай" из Лазаревского района, не потерявший ни одного очка и прочно занимающий лидирующую позицию.

Не один год подбирались лазаревцы к ведущей позиции. Несколько предыдущих сезонов они входили в число фаворитов, во многих матчах практически не уступая будущим призерам, но на заключительной стадии чемпионата их опережал то "Медик", то "Адлер". На этот раз "Кичмай" (тренер – Мадин Коблев) не только фаворит, он – лидер. По всем статьям. Больше всех мячей забил – 35 и всего 9 пропустил. На каждый поединок команда выходит как на решающий и полностью выкладывается в игре, несмотря на то, слабоватый перед нею соперник или столь же решительно настроенный на победу. Футболисты, уже набравшиеся немалого опыта, хорошо понимают, что случайно потерянных на старте очков очень может не хватить на финише, и мечта о чемпионстве не сбудется снова. В результате что ни матч, то не менее четырех забитых в чужие ворота мячей. В том числе командам, входящим в первую пятерку. Бомбардирскими способностями отличаются Байзет Хахо (9 забитых мячей), Игорь Морозов (8), Анзор Кобж (6). Сначала под атакующий каток "Кичмая" угодил неоднократный чемпион города "Адлер", уступивший с результатом 2:4. Затем сильнейшему напору лидера ничего не смог противопоставить "Адлер-09" – 2:5. А в седьмом туре капитулировать перед лазаревцами, представляющими в основном поселок Головинка, пришлось занимающему вторую строчку в турнирной таблице "Трактору" – 2:6.

"Трактор" из Адлерского района (тренер – Юрий Казённов) – еще одна команда, заставившая вчерашних призеров потесниться и сделавшая интригу соревнований более интересной, непредсказуемой. (Невольно представился сталинградский "Трактор" 1938 года, столь же решительно, несмотря на дебют, пробившийся в когорту сильнейших клубов страны). На счету "Трактора" пять побед. Не устояли перед ним "Источник" (1:4), "Адлер" (2:4), "Алания" (1:4). "Медику" же, прошлогоднему чемпиону, лишь ценой максимальных усилий удалось склонить чашу весов в свою пользу – 3:2.

Для "Медика" (тренер – Георгий Джобава) эта победа крайне важна. Он на третьем месте и теперь отстает от "Трактора" на два очка, да еще провел на два матча меньше. "Медики", как и лидер, пока не испытали горечи поражения. На старте они действовали весьма уверенно, добиваясь побед с крупным счетом, а в шестом туре встретили упорнейшее сопротивление "Источника" на его поле в селе Пластунка. Соперники действовали осмотрительно, самоотверженно в защите и на высоких скоростях, изобретательно в нападении. Блеснули мастерством и вратари, хотя им пришлось по два раза вынуть мяч из сетки. "Медик" потерял два очка, но впереди у него принципиальные встречи с "Кичмаем" и "Адлером", и можно, конечно, наверстать упущенное.

"Адлер" (тренер – Отари Пруидзе), несомненно, составит острую конкуренцию ведущему трио. Он провел шесть матчей и отстает на одно очко от "Медика" и на три – от "Трактора". Следующие же за "Адлером" "Адлер-09", "Алания", "Юг Спорт" и "Источник" предпринимают усилия для того, чтобы закрепиться на пятом месте.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]