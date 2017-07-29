СОЧИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ – ЛУЧШИЕ

Сочинские спасатели стали победителями открытых региональных соревнований ЮРПСО МЧС России

На протяжении недели команды из Краснодара, Адыгеи, Волгограда, Ейска, Туапсе, Крымска и Сочи соревновались за право стать лучшими на региональных соревнованиях по пятиборью спасателей. Участники спортивных состязаний ликвидировали последствия условного ДТП, эвакуировали людей из зданий, демонстрировали навыки ведения поисково-спасательных работ в природной среде, взбирались по вертикали на скальные участки, сплавлялись по горной реке, работали под водой с водолазным снаряжением. Победителем региональных соревнований по многоборью спасателей стала команда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из Сочи. Второе место взяли спасатели Краснодарского ПСО, замкнули тройку призеров спасатели из Адыгеи.

– Соревнования были сложными, интересными. Спасибо организаторам и руководству отряда за такой фундаментальный подход, – подвел итог проведенного мероприятия начальника Южного регионального центра МЧС России Николай Басов. – Команды смогли повысить свое мастерство и набраться опыта, отработать слаженность действий при ведении поисково-спасательных работ. Как отмечают в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в личном зачете на дистанции "Комбинированное силовое упражнение" первое место занял спасатель из Краснодара Дмитрий Яковенко. На этапе "Кросс 3 км" победителем в личном первенстве стал Дмитрий Василенко – представитель команды Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]