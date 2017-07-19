ФИЛОСОФИЯ КОННОГО СПОРТА

В минувшее воскресенье состоялось Открытое первенство Хостинского района по самому элегантному виду конного спорта – выездке, или как его еще называют в международной терминологии, дрессуре.

Так на базе конно-спортивного клуба "Кентавр" двадцать восемь наездников в тандеме со своими подопечными боролись за победу. На кону стояли кубки, медали, дипломы, и конечно же, моральное удовлетворение и признание зрителей, которые пришли поддержать соревнующихся и полюбоваться красотой и грацией лошадей под седлами, как начинающих, так и более опытных наездников.

Конный спорт охватывает широкий возрастной контингент: им могут заниматься как маленькие дети, так и люди в возрасте. К примеру, самой младшей участнице соревнований, Софии Звонаревой, всего 7 лет, из них 3 года она посвятила лошадям. А самая почтенная спортсменка – Фаина Юнусова.

– Я занимаюсь конным спортом два года, – рассказывает Фаина. – Вначале я не могла подумать, что настолько полюблю лошадей и этот вид спорта, потому что никогда ими не интересовалась. Но пришло время, когда в силу своей разносторонней увлеченности, мне захотелось попробовать себя и в этом. Я и предположить не могла, что у меня будут успехи, дающие возможность участвовать в соревнованиях. Конечно, сперва было не все так просто: один раз лошадь сбросила меня, но, к счастью, все ограничилось растяжением руки. Я думаю, причина, по которой это произошло, – мое непонимание природы лошадей. Лошади – уникальные животные, к которым необходим особый подход, с ними надо выстраивать личные взаимоотношения, ухаживать. И когда я это поняла, то стала посвящать своей кобыле Гере один полный день в неделю вместо нескольких часов наспех. Я очень люблю высказывание Василия Шукшина: "Когда умрёт последний конь – мир рухнет, потому что лучшие люди – это кони".

Программа соревнований включала в себя пять призов: "Начала выездки" для паралимпийцев, "Предварительный приз дети А" (дети, любители), "Командный приз дети" (дети, любители).

Все участники первенства – представители конно-спортивных клубов: "Кентавр" и "Гусар", а также МБУФЦ города Сочи для людей с ограниченными возможностями здоровья (паралимпийская выездка) – должны были продемонстрировать способность своих лошадей к правильным движениям на всех аллюрах в различном темпе, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку.

И что самое главное, всадники должны были казаться зрителю неподвижными, а лошади – легко и непринужденно "танцующими". В этом и заключается вся прелесть выездки.

Выступления спортсменов оценивала главный судья соревнований – судья и тренер первой категории, директор конно-спортивного клуба "Кентавр" Влада Ревоненко.

По итогам соревнований победителями стали: Диана Порфирьева (выиграла Командный приз среди взрослых всадников и заняла 1 место в общем зачете между взрослыми и юношами), Алена Свиридова (1 место среди паралимпийцев), Маргарита Кузнецова (1 место среди детей, выполнила норматив 1-го разряда), София Звонарева (1 место среди детей младшего возраста) и Олеся Калитченко (1 место среди любителей).

Лина СТАРОСТИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]