В Сочи открылся XIII фестиваль "CRESCENDO", который в этом году, по словам арт-директора Дениса Мацуева, значительно помолодел Фестиваль, призванный открывать новые имена в мире музыки и давать возможность талантливым молодым музыкантам выступать на одной сцене с мэтрами, в этом году сделал ставку на совсем юных исполнителей. Три концертных дня на сцену Зимнего театра выходили артисты Уральского молодежного симфонического оркестра и финалисты телепроекта "Синяя птица". Среди них 11-летний Тимофей Яхнов (гобой), 17-летняя Екатерина Корнишина (флейта), 9-летняя Софья Тюрина (саксофон), 10-летняя Екатерина Филимонова (ударные), а также самый юный участник за всю историю "CRESCENDO" – 6-летний Елисей Мысин, который прославился виртуозной игрой на фортепиано.

– Мы уже побывали во многих странах и городах России, – рассказал арт-директор фестиваля, Народный артист России, лауреат Государственной премии Денис Мацуев. – И теперь добрались до Сочи. Я обожаю играть с молодыми коллективами, от них идет невероятная энергетика, драйв. Когда они выходят на сцену, эта детскость вроде бы и остается, но включается невероятная артистическая сторона. Они очень собраны, все успевают. И репетировать, и выступить, и поплавать в море, и съесть мороженое, пообщаться, пошутить. Вот такой темпоритм у этого фестиваля.

Маэстро признался, что всегда хотел проводить фестиваль в Сочи именно летом. Он с детства с семьей бывал здесь и отмечает развитие города, которое произошло за последние несколько лет. Тему изменений, произошедших в городе, на пресс-конференции, предварявшей открытие фестиваля, поддержала заместитель главы города Ирина Романец, отметившая, что за последние 10 лет Сочи встал в один ряд с культурными столицами мира по уровню принимаемых событий. Более того, сегодня в наш город туристы приезжают не только на пляжный отдых, но, в том числе, чтобы прикоснуться к великому искусству.

Добавим, что в преддверии открытия "CRESCENDO" Денис Мацуев выступил с воспитанниками фонда "Новые имена" в Большом зале образовательного центра "Сириус". В программу вошли десять сольных номеров, в числе которых классические композиции, музыкальные импровизации, неожиданные дуэты и трио.

– Эти дети успевают все, – подметил Денис Мацуев. – Они читают книги, ходят в кино и театр, занимаются спортом, говорят на разных языках, владеют компьютерными технологиями, и при этом остаются нормальными людьми. Это меня больше всего подкупает в современном поколении музыкантов, которые уже заявили о себе во всю мощь.

Как уверяют организаторы, в дальнейшем творческое сотрудничество музыкантов фонда "Новые имена" с "Сириусом" обязательно продолжится. Уже в январе следующего года 40 воспитанников благотворительной организации проведут в образовательном центре свои рождественские каникулы.

Фото: Станислав ПАВЛОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]