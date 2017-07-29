ПОРЯДОК И КОМФОРТ – ЛИЦО КУРОРТА

Вопросы поддержания санитарного порядка на территории Сочи, мероприятия по ликвидации пробок на въезде в город, а также другие вопросы обсудили на традиционном совещании при главе города Сочи.

Началась планерка с приятного события – городу был вручен диплом I степени по итогам всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами", который состоялся в минувшем месяце в Москве. Всего на конкурс в этом году было подано 260 заявок. Работа финансистов оценивалась по 69 показателям, среди которых: эффективность бюджетного планирования и прозрачность работы местных финансовых органов.

Первым вопросом на повестке планерки стала работа по наведению санитарного порядка на территории курорта. Как отметили эксперты, в текущем году приток туристов в Сочи увеличился на 3% в сравнении с тем же периодом 2016 года. Этот показатель сформировался, в том числе благодаря правильно поставленной работе коммунальщиков во время летнего курортного сезона. Однако, как отметил Анатолий Пахомов, работу по наведению чистоты в Сочи необходимо производить постоянно. Сегодня в Сочи уборка города начинается ежедневно с 6 часов утра. САХ переведен на четырехсменный режим работы. Кроме того, ежедневно во всех районах города работают специальные группы по выявлению стихийных свалок мусора. К слову, благодаря этим группам, а также организованной работе глав районов и сельских округов курорта, все реже встречаются случаи переполненности контейнерных площадок мусором.

Особое внимание глава города призвал чиновников обратить на соответствие построек курорта единому архитектурному облику, участков пути между ними.

– Я требую навести порядок – вывезти мусор, убрать ветхие неиспользуемые постройки вдоль прохождения поездов, где нужно – отремонтировать. Гости, которые приезжают к нам по железной дороге, должны видеть из окна поезда ухоженный город. Это же касается и железнодорожных вокзалов. Необходимо убрать на станциях торговые лотки, перегораживающие дорогу пешеходам, поставить лавочки в залах ожидания и на перронах, – отметил Анатолий Пахомов.

Не оставили на совещании также вопрос по пресечению распространения комаров на территории города. На сегодняшний день эта работа ведется в плановом порядке. Подвалы многоквартирных домов и городская среда обрабатываются специальными средствами для устранения кровососущих насекомых, в водоемах разводится рыбка гамбузия, которая поедает личинки комаров. Однако, жалобы на засилье насекомых все же поступают в администрацию города. Анатолий Пахомов призвал службы произвести повторную санитарную обработку. Нарушителям же, не выполнившим поручение, грозят штрафы от Росприродназора.

Кроме того, на совещании обсуждалась проблема автомобильных пробок на въезде в город в районе Мамайского перевала. Как оказалось, ситуацию на дороге осложняет сужение дорожного полотна, где федеральная трасса из 4 полос движения переходит в 3, образуя тем самым, так называемое, "бутылочное горлышко".

Решение данной проблемы будет выполнено уже к следующему году путем расширения существующего полотна до четырех полос. Собственник дороги УпрДор "Черноморье" уже заключил контракт на проектно-изыскательские работы. Капитальный ремонт назначен на 2018 год.

– В ближайший месяц-полтора собственником дорожного полотна планируется организовать временную схему четырехполосного движения. Полосы будут чуть уже, с временной желтой разметкой, но это существенно облегчит ситуацию, – сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Юрий Усачев.

На данный момент в районе Мамайского перевала сотрудниками ДПС организовано реверсивное движения с 8 до 11 часов – самое пиковое время скопления автомобилей. Однако, судя по жалобам граждан, поступающим на горячую линию главы Сочи, это решение, принятое городской комиссией по безопасности дорожного движения, чаще всего не исполняется по вине инспекторов ГИБДД. Учитывая это, власти города настоятельно просят сотрудников ДПС более эффективно проводить данную работу.

– Мы не можем допустить, чтобы из-за одного экипажа ДПС у нас стояла многокилометровая пробка. Люди в жару семьями часами сидят в машинах. Взаимодействие по этому вопросу должно быть усилено, а проблема решена, – подчеркнул глава города.

Также добавляет затруднения движению пересечение потока транспорта и пешеходов в районе поселков Лоо и Вардане, где сотни людей непрерывно двигаются по проезжей части. Сейчас с ситуацией помогают справляться казаки, которые регулируют движение у пешеходных переходов. Но уже в следующем году здесь будет построено пять надземных и подземных переходов. Три в Лоо и два в Вардане. Они будут оснащены эскалаторами, а также лифтами для маломобильных граждан. Таким образом, транспорт будет двигаться единым беспрерывным потоком. Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]