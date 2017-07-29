МОРЕ МАНИТ

В семь утра первый солнечный луч показывается над верхушкой сосны. Еще полчаса, и золотом будет залита вся полоса гальки на пляже. Люблю эти минуты тишины и уединения, когда морской прибой тихо шепчет у ног и мелкая рыбешка то и дело блестит чешуей на мелководье. Утро на пляже – время местных. Сочинцы освежаются и заряжаются позитивом на весь рабочий день.

К десяти утра на городские пляжи лениво тянутся курортники, слегка разморенные солнцем и отдыхом. В это время в автобусах слышен детский гомон. Самые популярные точки притяжения – "Ривьера" и "Маяк".

– У вас панамка-то для пацаненка есть? Сегодня жарко, голову напечет, – заботится пожилая женщина о юном соседе по маршрутке.

– Конечно, он ведь у нас темненький. Да и ненадолго мы, на часок всего, а потом в тень, – словно оправдывается мама сорванца-трехлетки.

Нынешним летом сочинские пляжи выглядят по-европейски: белые зонты и шезлонги, лазурная водная гладь, деревянные дорожки до самой воды. В центре каждого пляжа есть зона для купания тех, кто не умеет плавать. Эдакий "лягушатник" для маленьких отдыхающих. Впрочем, и взрослые нередко купаются там же, на мелководье.

– Я плавать почти не умею, – смущенно признается мне подруга из Волгограда. – Оказалось, на "Горном воздухе" нет такого сильного понижения глубины, как в центре города. Это впервые, когда пора уезжать, а мне хочется остаться. Десяти дней не хватило!

Пожалуй, я знаю, чем займусь в выходные. Море для всех, и оно манит…

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]