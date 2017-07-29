А СЧАСТЬЕ ТАК БЛИЗКО

Легендарный Вячеслав Полунин привез в Сочи свое «сНЕЖНОЕ шоу», а это значит, что несколько тысяч человек, посетивших представление, хоть на миг, но стали счастливее Накануне гастрольного тура Вячеслав Полунин, чей график расписан на полтора года вперед, совместно с соавтором Натальей Табачниковой провел презентацию своей книги «Алхимия сНЕЖНОСТИ». На автограф-сессию, которая прошла в торгово-развлекательном центре «МореМолл», Вячеслав Полунин пришел… с тарелкой окрошки и стал с аппетитом ее уплетать, пока «зеленые» человечки засыпали снегом все в радиусе двадцати метров.

Книга, рассказывающая о том, как создавалось «сНЕЖНОЕ шоу», вызвала интерес у публики и буквально через минуту к автору выстроилась очередь за автографом. После Вячеслав Полунин ответил на вопросы журналистов. Рассказывать, о чем повествует "сНЕЖНОЕ шоу" Славы Полунина нет смысла: каждый зритель увидит в нем что-то такое, после чего где-то внутри дзынькнет и запомнится на всю жизнь. Запомнится так, что будешь ждать очередных гастролей, чтобы пойти снова и замирать все представление, ждать "свой" момент, задыхаться от его приближения, и открывать новые, и возвращаться домой с чувством… с чувством, что абсолютно незнакомый человек смог понять тебя как никто, потому что помог снова вернуться в детство, потому что без слов сказал очень важные лично для тебя слова.

А потом начинаешь ждать, когда подрастет твой ребенок, чтобы и его обязательно сводить на "сНЕЖНОЕ шоу", чтобы увидеть его распахнутые глаза и понять – ожидание стоило встречи… – Вячеслав, поделитесь впечатлениями от нашего города.

– Сочи и лето – это синонимы и летом обязательно нужно ехать в этот город. Когда-то я работал c ансамблем "Дружба", который каждый год на несколько недель приезжал на гастроли в Сочи. Мы выступали в "Летнем театре" и помню, как, загорая на пляже, бежал на сцену, услышав первый звонок к началу представления. Специально сделал несколько номеров, костюм в которых состоял из одних шикарных трусов, в них я то бегуна показывал, то бокс. Это замечательные воспоминания.

Сочи – город, где люди отдыхают и развлекаются, он как праздник жизни. Сейчас у меня есть большой проект "Желтая мельница" – это культурный центр под Парижем, где мы исследуем современные праздники: что это за явление, каким может быть праздник, каким станет в будущем. Верю в то, что в будущем нас ждет театрализация жизни, потому что сегодня постепенно искусство уходит из выставочных залов и рассыпается внутри человеческой жизни.

– Для чего люди идут на "сНЕЖНОЕ шоу", порой по несколько раз? Чтобы получить что?

– Когда создавал "сНЕЖНОЕ шоу", не задумывался, для чего я это делаю и почему. Я просто не мог этого не делать. Мечтал о каких-то образах, хотел, чтобы они открылись мне и людям. Думаю, что на меня повлиял Михаил Чехов, который первый заговорил о том, что в театре главное не герой, не сюжет, а атмосфера, которую они рождают. Как выяснилось, на "сНЕЖНОЕ шоу" люди ходят по пятьдесят раз именно потому, что им не нужно смотреть сюжет, им не важно, что мы делаем… Им важно, какая повисает в воздухе атмосфера: возвращение к детским мечтам, радости жизни. Войдя в театр через несколько минут у человека на лице появляется маленькая улыбка и он потом еще неделю с ней ходит.

– То есть мечта десятилетнего мальчика научиться делать так, чтобы люди плакали и смеялись сбылась?

– Тогда в детстве я увидел фильм Чарли Чаплина "Малыш", где он удивительно трогательно играл. И так захотел пойти за ним в эту сторону, и я очень рад, что мне это удается.

– В детстве мало кто мечтает быть клоуном. Как вы пришли к этому?

– Все очень просто. Меня всегда выгоняли с уроков, потому что весь класс постоянно смеялся, и я понял, что я клоун. Сидишь на уроке и только учительница отворачивается (а ты поворачиваешься к классу), как тут же все начинают смеяться. Все чаще слышал: "Полунин! Вон из класса!". Со временем большую часть уроков стал проводить на спортплощадке. Так постепенно превратился в клоуна.

– Но ведь вы чуть не стали инженером?

– Мама считала, что инженер – это единственная профессия, которая может прокормить человека. Тогда это была престижная профессия. Она сказала: выучись, а потом занимайся, чем хочешь. Но не доучился, потому что однажды привел маму и показал ей, чем занимаюсь параллельно учебе. Она внимательно посмотрела и согласилась, что я это делаю так, что на хлеб заработать смогу. Так я не стал инженером.

– То есть клоун все-таки не профессия?

– Мама считала, что нет.

– А вы?

– А я считаю, что клоунами рождаются. Просто судьба такая у человека и попытка уйти от нее невозможна. Например, мои ребята что только не делали, чтобы этим не заниматься, а не получается, потому что это затягивает, как воронка.

– Ваши сыновья тоже составляют вашу команду, как они к этому пришли?

– Своим сыновьям всегда говорю: учитесь, пробуйте освоить как можно больше профессий и в каком-то месте дзынькнет. А вам надо только услышать, где дзынькает.

Иван, например, находит суперпрофессионала в фарфоровом деле и идет к нему на полгода в ученики, работает бесплатно. Так он движется от мастера к мастеру, осваивает, и прошел уже полтора десятка профессий. И все они у него в руках и голове, а дальше… дальше, куда выведет жизнь… Всегда говорю ему: полгода ты клоун, а полгода ты свободен и делай, что хочешь. Сейчас он на Бали и делает горшки необыкновенной красоты.

Второй сын – Дима – всегда в технике. Если он увидел у меня в руках какую-то старую, сломанную вещь, забирает и на следующий день приносит исправленную. Следит за всеми новинками техники, электроники и поэтому во всех моих компаниях он – технический директор. Помогает создавать новые эффекты, следить за новой техникой и так далее.

– "сНЕЖНОЕ шоу" на сцене с 1993 года, а главный герой – желтый клоун – меняется вместе с вами? Ваш возраст и опыт оказывают на него влияние?

– Влияют. Я научился на ошибках своих предшественников, которые и в 50 лет пытались играть юного героя. Не получилось. Играть нужно героя, который в тебе сейчас. Не повторять то, что было, а все время двигаться и искать. Меняешься ты сам, должен меняться и герой. Но я задумался об этом заранее, то есть, когда только начинал свои первые шаги, я уже тогда анализировал: а сможет ли герой сопровождать меня всю жизнь? Желтый в "сНЕЖНОМ шоу" – это ребенок-старичок. Он и ребенок, и философ одновременно: думающий, танцующий, одновременно восторженный, впечатлительный и задумчивый. И в этом состоянии он находится постоянно.

– Создать шоу, к которому с годами не остыл интерес публики, дорогого стоит. Откуда вы все это черпаете?

– Наверное, лет десять почерпаешь, а потом – бам! и что-то проросло. То есть ты сначала навоз возишь, зерно ищешь, удобряешь почву, грядки делаешь, а потом в какой-то момент семена проклюнулись и начали расти. Если бы я сидел и ничего не делал, ничего бы само по себе не выросло. Поэтому, прежде чем начать работать над "сНЕЖНЫМ шоу", я несколько лет занимался изучением народных героев. Исследовал, кто такой Дон Кихот, Маленький принц, Иванушка-дурачок... Что в этих героях такого, что притягивает людей и почему им так интересна их судьба. Исследуя, я понял, что своего героя нужно сложить так, чтобы он откликался во многих людях. И поэтому начал вкладывать в образ все то, что мне нравится в себе и в других людях, что бы я хотел дать этому герою. Вот так и складывалась мозаика: чуть-чуть искренности, чуть-чуть восторженности, чуть-чуть упорства… и, в конце концов, что-то появилось, находится рядом с тобой и ты вроде бы все знаешь про него. А потом в какой-то момент случайные действия вдруг рождают какую-то ситуацию, и ты понимаешь, что это к месту. Поэтому шоу постоянно меняется, привносится что-то новое.

– Сложившийся образ главного героя понятен зрителям из других стран? Есть ли какое-то различие, как его воспринимают в России и за рубежом?

– Во-первых, еще когда начинал работать над "сНЕЖНЫМ шоу", внимательно следил, чтобы и бабушке, и ребенку было интересно, чтобы и иностранцу было понятно, куда все движется. Старался, чтобы не было ограничений в том, что я делаю. И если встречался зритель, которого это не цепляло, то старался найти путь, как к нему пробиться. Со "сНЕЖНЫМ шоу" объехал всю Россию, а потом захотел со всем миром поделиться и начал везде искать ключики к зрителям. Например, в Англии нам сказали: слишком сладко, очень медово, то есть нашу нежность оказалось неудобно демонстрировать. Для русского человека это нормально – сопереживать герою, а для англичанина неприемлемо проявлять свои чувства. Начал искать к ним ключик и понял, что героя надо сделать немного демоном: изменил нос (повесил грустный), изменил грим (сделал черные глаза), и к демону у них оказалось больше доверия. Но на самом деле я просто русского героя спрятал в демона, но он таким же и остался – тонким, ранимым… Так что для каждой страны мне приходится заново выискивать способы общения с аудиторией.

– "сНЕЖНОЕ шоу" с успехом идет с 1993 года, а вы сами трансформируетесь вместе с героями?

– Я не приспосабливаюсь к публике. Просто хочу, чтобы каждый день, когда я выхожу на сцену, я получил удовольствие, зрители получили удовольствие. Если какая-то сторона недополучила, – значит что-то неверно. Поэтому и сам себя меняю, чтобы быть и себе, и публике интересным. То есть это, как ребенок, только у меня игрушки со временем изменились, стали философскими, поэтическими, лирическими, но остались игрушками.

– Кто составляет вашу команду?

– Трудно себе представить, как далеко мы находимся от театра как такового. Наша команда – это не профессия, не работники, это – друзья, которые живут по всему свету. Все мои ребята появились неожиданно: кто-то со стройки, с улицы, кто из инженеров, из подворотни, комнаты милиции... Этот вот (указывает на "зеленого" клоуна, прим. Е.Н.) – профессиональный строитель, у него в дипломе написано "мастер отделочных работ 3 разряда".

Всего нас человек 70, и каждый раз, когда куда-то отправляюсь, обдумываю, формирую группу, потому что у каждого характера есть своя публика. Беру немного соды, немного муки, соли, сахара, пряностей и вот из этого получится замечательный пирог именно для этого места, города, страны. А если ошибся, то пирог будет невкусным. Это магический процесс. Поэтому каждый раз ты немного колдуешь и никогда не знаешь, как произойдет.

– С вашим именем связано много легенд, например, что вы возите с собой подушку, благодаря которой возникают идеи…

– Конечно…

– … что у вас никогда при себе нет часов, кошелька и телефона…

– Еще я не смотрю телевизор, не читаю газет…

– А на каком этапе вы от этого освободились?

– Так было всегда. Мне это было не нужно. Даже в детстве не смотрел телевизор, потому что всегда был в радости и фантазии, у меня были свои игры и мне было интересно и без телевизора. Помню, как залезал на березу, чтобы через форточку посмотреть на соседский телевизор. Но не для того, чтобы смотреть передачу, просто телевизор был интересен как объект.

Мне уже в детстве доставляло радость доставлять радость другим. Тогда не задумывался, будет ли это моей профессией, просто знал, что это будет моим любимым занятием, которое я не брошу.

– На каком уровне цирк находится сегодня?

– Он в трудном состоянии и находится в нем уже очень долго. По мастерству, технике выполнения трюков, мы и китайцы – лидеры во всем мире, а если говорить о клоунаде, то наше цирковое искусство осталось в прошлом и даже позапрошлом веке. В цирке мы видим повторение одного и того же, но люди это уже не воспринимают, зрителю не интересно. А ведь артисты очень талантливы! Но так происходит, потому что нет режиссеров, сценаристов, системы, школы. Главная забота русского цирка – воспитать поколение лидеров, поколение мыслителей. То есть нужно этим всем талантливым ребятам дать режиссеров, сценаристов, хореографов и так далее. Кое-что уже начинается, но это пока еще неуклюже, негармонично.

Смотрю очень много мировых цирковых программ и достаточно хорошо знаю эту тему. Взять хотя бы французов, которые никогда не достигали особых высот в этом искусстве, а сейчас лидируют. Не по тому, КАК они это умеют делать, а потому как они умеют мыслить. И сегодня есть десятки маленьких цирков, в которых всего по 5-12 человек, которые разбежались по всей Франции. Они удивительны по своей красоте, поэзии… Государство помогло создать школу и она каждый год выдает по несколько коллективов. У нас пока это не удается.

– Вы создали "Академию дураков". Что это за организация такая и как вы туда принимаете?

– В "Академию" очень трудно пробиться, большой конкурс. С одной стороны это просто – стал дураком и все, а вот чтобы стать академиком, нужно чтобы тысячи, миллионы людей подтвердили – настоящий дурак.

"Академию дураков" сделал в альтернативу умным, потому что они все время делают вид, что знают, как построить мир, чтобы сделать людей счастливыми, но им это не удается. А дураков несчастных нет, они все бесконечно счастливы, что живут на этом свете. И мы начали помогать, рассказывать, затягивать в свои события, чтобы научить быть счастливыми.

"Академия дураков" – это огромная философия отношения к жизни. Недавно читал лекцию, как быть счастливым. Вывел всего 72 пункта. Их можно вызубрить и спокойно быть счастливым.

– Поделитесь хотя бы основными пунктами из этого списка, может быть и мы станем счастливее?

– Они бесконечно просты. Первое: делай только то, отчего внутри дзынькает. Это очень простой постулат, так как если всегда делать только то, от чего дзынькает, то все будет в порядке. Второе: делай только с теми, кого хочется обнять. Тоже очень простой постулат, и сразу понятно, с кем ты хочешь что-то делать, а с кем нет. Третье: делай там, где находится счастливое место. Например, я иногда могу год искать место, где мне хорошо. Вообще – эти 72 пункта – это подробная формула и если человек внимательно ее изучит, то дальше у него будут полные карманы счастья.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]