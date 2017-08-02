МОРСКОЙ ШТОРМ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ "ЖАРЕ" НЕ ПОМЕХА!

В минувшее воскресенье на пляже "Ривьера" состоялись первые корпоративные игры "Пошла жара", в которых приняли участие сотрудники МФЦ "Мои Документы". Штормовое море не спутало планов спортсменов – все игроки дружно вышли на площадку. Бушующие волны делали "картинку" еще более привлекательной для зрителей и фотообъективов: издалека казалось, что борьбу за мяч ведут настоящие бразильские профессионалы где-то на берегу Тихого океана! Любители здорового образа жизни азартно принимали и подавали мяч. Наравне с мужчинами в играх под сеткой принимали участие и две очаровательные девушки. Остальные представительницы женского пола эмоционально болели за команды и громкими аплодисментами поддерживали своих волейболистов за красивые комбинации.

Стремление общаться на мероприятиях вне стен служебных кабинетов активно поддерживает директор центра "Мои Документы" Илья Просветов. Спорт в коллективе – важный элемент корпоративной культуры. Работа по приему населения сложная и ответственная, психологическая нагрузка на молодых парней и девушек ложится немаленькая. Отрицательные эмоции у специалистов накапливаются постепенно, и рано или поздно они найдут выход. Безусловно, что лучше выплескивать их на площадках в спортивных баталиях, чем копить внутри или конфликтовать с другими людьми, считает руководитель организации.

– Мы стараемся заинтересовать своих сотрудников заниматься спортом, даже премируем лучшего спортсмена месяца, – отмечает Илья Просветов. – У нас большая группа специалистов добровольно сдает нормы ГТО, многие занимаются фитнесом, плаванием. А специалисты из IT-отдела каждый день после работы "оккупируют" турники неподалеку от офиса. В этот раз мы провели волейбольную встречу и первый блин точно не вышел комом. И сами волейболисты, да и болельщики остались довольны. Со временем программу состязаний мы обязательно расширим, поэтому и количество участников наших корпоративных игр с каждым разом будет только увеличиваться.

По итогам соревнований всем спортсменам были вручены грамоты, а капитану выигравшей команды – переходящий кубок. Также приятным дополнением для всех стали бесплатные двухнедельные сертификаты от партнёра соревнований – известного в Сочи фитнес-клуба.

Владимир РЕПИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]