ТОРЖЕСТВУЕТ ПОБЕДНЫЙ НАСТРОЙ

Технико-тактические действия, конечно, играют в футболе ведущую роль. Однако не менее важен психологический настрой команды – ее умение сконцентрировать силу духа и не пасовать перед соперником, каким бы серьезным он не был. Такой настрой развивают у своих юных подопечных наставники сочинской команды "Ирбис" – старший тренер Умед Хабибуллоев и второй тренер Тофик Мамедов. Футболисты, похоже, с пониманием воспринимают советы мастеров, о чем говорят успешные результаты этой команды в состязаниях различного уровня.

С огромным желанием выступить достойно ехал "Ирбис" в Белореченск на зональные соревнования Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на кубок губернатора Краснодарского края. Семь команд, разделенных на две подгруппы, оспаривали там первое место и, соответственно, право на выход в финальную часть соревнований. В одной из подгрупп в борьбу вступил "Ирбис".

Уже на старте в соперники сочинским ребятам достался сильный соперник – "Геленджик". Игра шла равная, каждая сторона старалась в первую очередь обезопасить свои ворота. Защита действовала старательно и самоотверженно, так что судьбу встречи решил единственный мяч, который провели футболисты "Ирбиса".

Удачное начало вдохновило сочинскую команду, тренеры провели работу над ошибками, и в следующем поединке, с "Туапсе", ребят из олимпийского курорта в нападении было уже не удержать. Стремительно, несмотря на жару, разыгрывали они отшлифованные на тренировках комбинации и поразили соперника точными ударами по воротам с разных дистанций. Туапсинцы сникли и пропустили шесть безответных мячей.

И вот – матч за первое место, в котором сочинцам противостоял победитель другой подгруппы – "Усть-Лабинск". С самого начала "Ирбису" пришлось отыгрываться, но он (сказался психологический настрой!) не дрогнул и вскоре восстановил равновесие в счете. В конце второго тайма соперник сочинцев забил еще один мяч, и они снова не пали духом. Уже на заключительных секундах второй добавленной минуты, всей командой устремившись вперед, сравняли результат. Это Кирилл Данилов промчался по флангу и прострелил вдоль ворот, где передачу замкнул Арсен Авалян – 2:2.

Пришлось решать судьбу первого зонального места с помощью послематчевых пенальти. Все пробивали точно, а последний удар голкиперу "Ирбиса" Патрику Когосяну удалось отразить. Затем он уже сам реализовал пенальти и принес победу сочинской команде.

Вернувшись домой, "Ирбис" начал подготовку к финальному турниру, который пройдет в начале августа в Приморско-Ахтарске с участием шести команд – победителей зональных соревнований.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]