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ТАК ДЕРЖАТЬ!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Среда, 2 Август, 2017 - 07:49

Футбольная команда "Совхоз" из села Измайловка стала победителем в городском турнире "Лето. Спорт. Отдых", который прошел на стадионе школы №11. Всего участвовало 5 команд, возраст участников – 15-18 лет. За один день спортсмены "Совхоза" провели две игры, с командами школы №18 и "Мацеста". Обе игры закончились разгромом соперника со счетом 4:3 и 5:3. Капитан "Совхоза", шестнадцатилетний Игорь Сурманов рассказал, что обе игры были очень напряженными, но спортсмены Измайловки не подкачали, играли по-олимпийски!
Самыми результативными бомбардирами турнира жюри признало также измайловцев – Виталия Якшева и Игоря Сурманова. Команда получила кубок, медали и памятные грамоты, а лучшим бомбардирам досталась еще и "Золотая бутса", одна на двоих. Отличный приз в копилке молодых спортсменов из команды "Совхоз".

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