КАЖДЫЙ ДЕНЬ УНИКАЛЬНЫЙ!

У ребёнка каникулы – у родителей проблема: чем он будет заниматься в течение дня, а вдруг с ним что-то случится, поест ли вовремя и ещё много разных "а вдруг"…

Чтобы помочь родителям в Лазаревском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями уже второй год реализуется программа "Лето, наполненное смыслом". Педагог, работающий с детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями, использует метод группового взаимодействия, который предполагает активное включение детей в совместную деятельность. День начинается с общего сбора, в ходе которого выбирается наиболее интересное мероприятие, распределяются обязанности. Ребята вместе выпускают газету о жизни своего отряда, учатся говорить друг другу комплименты, играют, готовят театрализованное представление и так далее.

В течение дня дети занимаются с разыми специалистами: с педагогом-психологом учатся справляться с плохим настроением, контролировать свои эмоции и поведение; в творческой мастерской занимаются пластилинографией, бисероплетением, рисуют, лепят, осваивают новые техники; социальные педагоги помогают детям адаптироваться, расширить свой социальный опыт.

Утренняя гимнастика, кислородный коктейль, ежедневные приём мёда, закаливающие процедуры, массаж, спортивные мероприятия помогают ребёнку окрепнуть, набраться сил для предстоящего учебного года.

В Центре каждому ребёнку предоставляется возможность для самовыражения. На ежедневных тематических мероприятиях дети становятся участниками конкурсов, спортивно-развлекательных программ, акций, познавательных викторин, концертных программ, учатся оказывать первую помощь, знакомятся с Правилами дорожного движения, правилами личной гигиены. Любой продукт, предложенный ребёнку должен быть интересным, современным, созвучным его интересам и иметь понятную цель.

Вечером отряд собирается снова вместе, чтобы подвести итоги дня, похвалить, поддержать, помочь, а иногда и высказать своё неодобрение.

Для нас главное, чтобы дети почувствовали вкус полноценного общения со сверстниками и взрослыми, поняли значение содружества и сотворчества, чтобы каникулы стали не только интересными, но и полезными для личностного роста каждого ребёнка. Важной для нас является и оценка со стороны детей. "Как мне нравится ходить в лагерь! Там так интересно и воспитатель классная! Она столько умеет!", – поделился вечером Коля с мамой своими впечатлениями, а довольная мама на следующий день отмечала, что ребёнок стал более открытым, уверенным в себе, стал чаще улыбаться.

Ольга ГАРТМАН, директор Лазаревского реабилитационного центра для детей и подростков

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