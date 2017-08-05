СОХРАНИ ЖИЗНЬ

В Сочи состоялась очередная антитабачная акция, организованная силами студентов и школьников. Костюмированное шествие с устрашающими плакатами, иллюстрирующими последствия курения, прошло по приморской набережной.

Подобные антитабачные шествия молодежь курорта проводит уже семь лет. Участники колонны напоминают всем о вреде курения и о федеральном законе, который запрещает дымить в общественных местах. Тех же, кто не следует предписаниям, в этот раз ребята наградили так называемым "букетом болезней", составленным из зловонных окурков.

– Мы понимаем, что сразу взять и отказаться от курения сложно, но не курить в общественных местах, чего требует федеральный закон, это нормально. И мы на эту перспективу, на эту программу работаем с жителями и гостями нашего города , – сказала заместитель главы города Сочи Ирина Романец.

Тема табачной зависимости на контроле у городского управления по профилактической работе с населением. К этой работе привлекают общественные организации, врачей, сотрудников Центра медпрофилактики. На базе Центра организован кабинет отказа от курения, где бесплатно можно проконсультироваться и пройти лечение от табачной зависимости. Кстати, только в этом году из 542 человек, обратившихся за помощью в Центр медпрофилактики, 112 избавились от вредной привычки.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]