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СОХРАНИ ЖИЗНЬ

СОХРАНИ ЖИЗНЬ
Суббота, 5 Август, 2017 - 07:50

В Сочи состоялась очередная антитабачная акция, организованная силами студентов и школьников. Костюмированное шествие с устрашающими плакатами, иллюстрирующими последствия курения, прошло по приморской набережной.
Подобные антитабачные шествия молодежь курорта проводит уже семь лет. Участники колонны напоминают всем о вреде курения и о федеральном законе, который запрещает дымить в общественных местах. Тех же, кто не следует предписаниям, в этот раз ребята наградили так называемым "букетом болезней", составленным из зловонных окурков.
– Мы понимаем, что сразу взять и отказаться от курения сложно, но не курить в общественных местах, чего требует федеральный закон, это нормально. И мы на эту перспективу, на эту программу работаем с жителями и гостями нашего города , – сказала заместитель главы города Сочи Ирина Романец.
Тема табачной зависимости на контроле у городского управления по профилактической работе с населением. К этой работе привлекают общественные организации, врачей, сотрудников Центра медпрофилактики. На базе Центра организован кабинет отказа от курения, где бесплатно можно проконсультироваться и пройти лечение от табачной зависимости. Кстати, только в этом году из 542 человек, обратившихся за помощью в Центр медпрофилактики, 112 избавились от вредной привычки.
Павел ХАСАНЖИНОВ.

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