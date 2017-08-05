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ЗОЛОТАЯ РЫБКА СОЧИ

ЗОЛОТАЯ РЫБКА СОЧИ
Суббота, 5 Август, 2017 - 07:51

142 года назад родился известный ученый Сергей Юрьевич Соколов. Его усилиями курорт был навсегда избавлен от малярии. В день рождения маляриолога состоялся небольшой митинг у бюста ученого, который установлен у исторического здания бывшей городской противомалярийной станции.
Накануне в эколого-биологическом центре имени С. Соколова школьники рассказали сочинцам, какие меры помогают избавить город от комаров. В частности, о проекте "Гамбузия – золотая рыбка Сочи", который второй год подряд реализуется в эколого-биологическом центре по поручению главы города Анатолия Пахомова.
Дети совместно с педагогами занимаются разведением гамбузии и заселением ее в водоемы. Для этого на территории центра были оборудованы контейнеры. В течение прошлого лета более 1000 рыб было передано жителям города, представителям ТОСов, садоводческих товариществ. В 2017 году данный проект продолжается. Более 600 рыб уже передано жителям с начала этого лета.

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