МОТОМАРШРУТ: ТИХИЙ ОКЕАН – ЧЕРНОЕ МОРЕ

В Сочи торжественно встретили участника одиночного мотопробега "Открой красоту России всему миру" Евгения Капустина, который за 30 дней на своем мотоцикле преодолел более 37 тысяч километров.

Путешествие мотоциклист начал в своем родном Белгороде, где он руководит центром международного образования и сотрудничества Технологического университета. Маршрут мотопробега пролегал до Владивостока и обратно, вплоть до олимпийской столицы, и был посвящен предстоящему Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдёт в Сочи в октябре.

Изначально для установления рекорда России Евгений должен был преодолеть 36 тысяч километров, однако ненастная погода (почти весь месяц в дороге рекордсмена сопровождал дождь и даже град), непредвиденные поломки мотоцикла и травмы вынудили Капустина делать незапланированные "крюки" в дороге. В итоге дистанция пробега составила 37529 км. В Сочи мототурист прибыл в 23 часа – за час до истечения срока установления рекорда.

– Самыми трудными были последние 150 км по серпантинной дороге – когда цель так близка, а ускориться не получается – это очень изматывает, но я успел в срок! – рассказал на пресс-конференции Евгений Капустин.

Это не первый мотопробег Капустина. Самое его длинное путешествие составило 70 тысяч километров за 5 месяцев по 30 странам в честь 70-летия Победы. В поездке по России Евгений в очередной раз убедился в том, насколько велика и прекрасна наша страна, а поэтому желание еще раз совершить что-нибудь столь же грандиозное только укрепилось в нем.

В Сочи же Евгений Капустин не первый раз и очень любит его. Музею Спортивной славы города мотоциклист подарил подписанную футболку с символикой фестиваля молодежи и студентов и пообещал обязательно приехать на него в Сочи.

Леонид БЕССОНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]