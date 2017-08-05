ЛЮБОВНЫЙ "КАЛЕНДАРЬ"

Вышла из печати первая книга сочинки Анны Петросян. Ее презентация накануне состоялась в книжном "Стеллаже", на прилавках которого появился "Календарь" – сборник коротких новелл о любви. На его страницах уютно разместились 12 романтических историй, каждая – с иллюстрацией.

– Однажды романтические отношения стали перерастать во что-то более серьезное, – рассказала Анна Петросян. – И я написала миниатюры о своих предыдущих историях с намерением дать их прочесть человеку, от которого ничего не хотелось скрывать.

"Календарь" можно начать читать с обеих сторон: с одной стороны содержание на русском и итальянском языках, с другой – на английском и французском. Лирическая героиня книги – девушка, которая находится в поисках любви, своего единственного. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]