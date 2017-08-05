МЫ ИЗ ДЖАЗА

В Сочи стартовал джазовый фестиваль Игоря Бутмана, который хоть и поменял в этом году свое

название с "Акваджаз" на "Sochi Jazz Festival", но остался все так же любим и востребован публикой Когда Игорь Бутман привозит в Сочи фестиваль, об этом узнает практически каждый горожанин: в восьмой раз старт джазовому форуму дал музыкальный парад, прошествовавший от Морского порта до сцены, установленной на Южном моле и который возглавили сам маэстро и глава Сочи Анатолий Пахомов. В колонне – не только участники фестиваля, музыканты со всей страны, но и все желающие жители и гости курорта. Сразу после джазового парада состоялся концерт под открытым небом.

Решение дать фестивалю новое имя было принято в связи с тем, что "Акваджаз" мог проводиться в любом морском городе. А обновленный "Sochi Jazz Festival" будет навсегда связан именно с Сочи.

В этом году фестиваль продлится четыре дня, в его программу включены выступления всемирно известных музыкантов, мастер-классы, творческие встречи и джем-сейшны, а развернулся он на площади Южного мола (где организовано два бесплатных концерта), на сцене Зимнего театра и концертного зала "Фестивальный".

Как признался Игорь Бутман, составляя программу фестиваля, его команда всегда старается удивить публику. В этом году, например, впервые будет исполнен джаз на органе. Состоялась и громкая премьера: президент фестиваля презентовал свою новую программу "BUTMAN IN ROCK", которая включила в себя произведения мировых рок-хитов групп The Doors, Deep Purple, Карлоса Сантаны и других.

– География участников широкая – из Москвы, Европы, Америки, – пояснил маэстро. – В этом году, мне кажется, будет очень интересная, наиболее разнообразная программа из всех фестивалей. И каждый год все сложнее делать что-то новое, но мы стараемся.

Завершится "Sochi Jazz Festival" гала-концертом 6 августа в "Фестивальном". В первом отделении на сцену выйдет фанк-команда экстравагантной вокалистки и басистки Ник Уэст, однако же самым ожидаемым в этот день станет выступление американской джазовой певицы, двукратной обладательницы премии Grammy Патти Остин, которая представит с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром программу, посвящённую 100-летию Эллы Фитцджеральд.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]