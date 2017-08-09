Жара требует особого режима

В Сочи введен режим пожароопасной ситуации Нас ждет еще одна жаркая и засушливая неделя. В ближайшие семь дней Гидрометцентр дождей на территории Большого Сочи не обещает. Что хорошо для курортников, то требует от муниципалитета повышенного внимания. О мерах по недопущению пожаров и сохранению зеленого наряда Сочи говорили вчера на планерном совещании в администрации. Умело сработать в условиях жары – такую задачу поставил подчиненным мэр Сочи Анатолий Пахомов. Большую территорию курорта занимают земли сельхозназначения и лесные массивы. Это наше богатство, и сохранить его надо во что бы то ни стало. На территории Большого Сочи продолжает действовать особый режим повышенной пожароопасности. Специальным постановлением в сельских округах созданы дружины, в чью задачу входит принятие мер по недопущению пожаров.

– Территории сельских округов наиболее уязвимы, потому что находятся в предгорьях. В группы мониторинга можно включить казачество, активистов, работников администрации. Привлекайте к проверкам и городскую службу спасения. До сентября проводить мониторинг необходимо каждый день. Пожара нельзя допустить, – распорядился градоначальник.

Вечером прошло совещание с руководителями сельхозпредприятий и Сочинского национального парка. Им предстоит проводить мониторинг на своих территориях. Дешевле предотвратить возгорание, чем тушить лесные пожары.

Временным штабом по борьбе с возможными проявлениями жары в Сочи руководит заместитель главы города Мугдин Чермит. Под особым контролем – благоустройство и санитарное состояние. Газоны и цветники, которыми так гордятся сочинцы и восхищаются гости города, в такую жару нуждаются в особо тщательном поливе. Надо обеспечить достаточное количество воды зеленым насаждениям, чтобы пышный природный наряд курорта не потерял свою привлекательность.

Вторая важная задача – не допустить аварий на канализационных сетях, обеспечить чистоту морской воды. Как доложил на планерном совещании представитель Роспотребнадзора, отобранные за последнюю неделю 2,5 тысячи проб морской воды стандартны. Тем не менее растет температура морской воды, увеличивается и количество туристов. В этих условиях муниципальным властям необходимо обеспечить слаженную работу по своевременной очистке контейнерных площадок от мусора, объем которого по сравнению с июнем увеличился в четыре раза.

– Решился вопрос с Белореченским полигоном, мы благодарны губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и вице-губернатору Андрею Алексеенко за помощь в этом. Только хозяйственник может понять, что мы работали за гранью возможного. Эту марку надо продолжать держать. Допустить сейчас мусор на контейнерных площадках значит перечеркнуть все, что мы до этого делали, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В ближайших планах муниципалитета получить законные основания для эксплуатации мусоросортировочной станции в поселке Лазаревском, для этих же целей взять в аренду у арбитражного управляющего территорию ТСМ в Центральном районе Сочи. В будущем каждая контейнерная площадка в Сочи будет иметь своего хозяина, их оборудуют датчиками погрузки мусора. Подобная схема реализована в Казани, и первый заместитель главы города Мугдин Чермит готов начать ее реализацию в Сочи.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]