Мэр пришёл к ребятам нашего двора

В сочинском парке Ривьера состоялся фестиваль "Нереальное лето", участниками которого стали ребята из "Площадок нашего двора" Центрального и Хостинского районов Праздник детства – так еще можно назвать прошедшее мероприятие в знаменитом сочинском

парке Ривьера, который стал одной большой развлекательной площадкой со множеством игровых зон, конкурсов, квестов, мастер-классов и творческих мастерских. Посмотреть на шоу-программу и поиграть в забытые старые добрые дворовые игры с вручением призов и сладких угощений пришли ребятишки вместе со своими мамами и папами.

Проекту "Площадки нашего двора", созданному в Сочи, в текущем году исполнилось 7 лет. Его целью является оздоровление, а также физическое и творческое развитие сочинской детворы во время летних школьных каникул. Каждый год на этих площадках ребята заводят новые знакомства, встречаются с интересными людьми, ходят на экскурсии и просто проводят время с пользой. Можно сказать, что нынешний фестиваль "Нереальное лето" стал практически всероссийским – ведь кроме детей из Сочи и Хосты, для которых он был организован, на празднике также присутствовали ребята и из других городов, приехавшие на отдых.

Побывал на фестивале и глава города Анатолий Пахомов, который пообщался с детьми и аниматорами-волонтерами, а также осмотрел все точки активности.

– Многие наши детки не только во дворе занимались спортом, но и посещали также много интересных мест – побывали, например, в Дендрарии, где сажали деревья. Вообще, в этом году подготовлена очень разносторонняя программа. И мы делаем все, чтобы юные сочинцы были заняты, чтобы им было интересно, чтобы они набрались сил и впечатлений перед новым учебным годом, – отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Всего в городе работает 145 "Площадок нашего двора". Ежедневно их посещают более 3000 детей. Результаты этой работы есть – по статистике в летний период на курорте уменьшаются правонарушения среди подростков.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]