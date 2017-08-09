НА ПЕСКЕ МЯЧ СТРОПТИВЕЙ

При одинаковом уровне мастерства решающую роль в достижении победы играет характер. Это максимально наглядно подтвердили итоги открытого чемпионата Сочи по пляжному волейболу, в котором за кубки и медали департамента физической культуры и спорта администрации города спорили шестнадцать женских и девятнадцать мужских команд, состоящих, как известно, из двух игроков.

Во время женского турнира солнце палило немилосердно. Тогда-то и выяснилось, что одного профессионализма для завоевания чемпионского титула недостаточно, требуется еще в обязательном порядке сила воли, способность не пасть духом в сложной ситуации, перебороть моральное напряжение и физическую усталость.

– Теперь я, впервые приняв участие в пляжном волейболе, знаю, какая основательная нужна здесь физическая подготовка, – сказала мастер спорта России по волейболу из Сочи Наталия Смердова, некогда выступавшая в составе краснодарского "Динамо". – Ноги вязнут в песке, и техника должна быть специфическая. Многое зависит поэтому от выносливости. А чтобы продемонстрировать эти качества в тяжелых условиях, надо, как в песне поется, быть спокойным и упрямым – в достижении цели.

Борьба шла одновременно на двух площадках, с утра до вечера, так что завидной выносливостью отличались и судьи – мастера спорта СССР по волейболу Александр Дупленко и Станислав Малькевич. Претензий к ним не было; соперничество проходило взаимоуважительно, корректно, каких бы то ни было послаблений какой бы то ни было из команд не замечалось.

Зрители не раз аплодировали сочинкам Мариям Васильевым – матери и дочери, Анастасии Евсиной и Малике Узденовой, Дарине и Оксане Бурковым из Саратова – за темпераментную, зажигательную игру.

Однако наибольших симпатий удостоились сочинские волейболистки Елена Попова и Мария Кулапина, характером, самоотверженностью которых не восхищаться нельзя. Получилось так, что им пришлось провести пять поединков подряд, последний из которых был полуфинальный. Подбадривая друг друга, мужественно снося жару, в этой встрече одной второй финала они победили с огромным трудом – 2:1 (15:12, 16:18, 14:12). А уже через четверть часа начался финальный матч с Евсиной и Узденовой. Они, лучше отдохнувшие, были явно сильнее в первой партии – 15:2. Некоторым болельщикам показалось, что силы у Елены и Марии иссякли. Ан нет! Во втором сете игра шла уже на равных, хотя Анастасия и Малика отнюдь не успокоились. Однако все же уступили – 13:15. А в решающей партии Попова и Кулапина, буквально сцепив зубы, дожали соперниц – 11:7. И вот он – большущий победный кубок!

На другой день, как и у женщин, десять часов продолжался турнир мужских команд. Многие из них, включая гостей из Краснодара и Абхазии, показали игру едва ли не профессионального уровня. Были и отточенные технические приемы, и филигранные действия в защите, и точные из любых позиций передачи, и коварные нападающие удары, и снайперские подачи. Погода над сильным полом смилостивилась: солнце закрыли облака, даже покапал дождик. Настроение стало лучше, играть стало веселее.

Особых сюрпризов не произошло. В полуфиналы пробились сильнейшие команды, в которых зрители увидели хорошо им знакомых волейболистов. Например, неоднократного победителя городских и краевых соревнований, кандидата в мастера спорта России Михаила Помазанова. Но и ему с партнером Михаилом Сорокиным пришлось уступить дорогу в финал не менее достойным. А в результате встречи с краснодарцами Константином Бабичем и Александром Степановым довольствоваться третьим местом.

Чемпионский же титул завоевали те, кто с лихвой продемонстрировал не только выносливость и технику, но и, опять-таки, безупречные волевые качества. Имеем в виду Илью Карпова и Андрея Корженко. Проиграв (13:15) в финальном матче Никите Захарову и Илье Петрову первый сет, они почти безошибочно, хотя и на пределе сил, вели борьбу во втором и третьем. И взяли в них верх – 15:9, 11:7. Красивая, закономерная победа.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]