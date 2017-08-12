ПРОПУСТИТЬ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

13 сентября в Зимнем театре начнутся гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии

Знаменитый театр приезжает в Сочи в 14-й раз за свою историю. Если вы не застали ранние турне, спросите маму или даже бабушку – вполне возможно, последует ностальгический вздох о знойных премьерах звездной труппы.

В новом веке театр не сбавляет темпов. В том числе, гастрольных. В сентябре он на 26 дней "поселится" на сцене Зимнего, обеспечивая досуг сочинцев. Даже если вы не отъявленный мюзикломан или ценитель оперетты, обойти вниманием эти гастроли настоятельно не рекомендуется: слишком уж качественный и эксклюзивный материал едет в Сочи. Ниже – краткий обзор афиши для тех, кто спешит в кассу.

В случае с мюзиклами "промахнуться" с выбором практически невозможно: Свердловская музкомедия везет "отборный" материал, проверенный временем, одобренный прессой и зрителями. Ннапример, роскошная "Екатерина Великая" возвращается в Сочи именно по причине небывалого успеха на прошлых гастролях. Также в Сочи отправляются четырежды лауреат премии "Золотая Маска" спектакль "Мертвые Души", лицензионный "Скрипач на крыше", новый хит Дунаевского "Алые паруса", нестареющий шедевр "Веселые ребята" и по-настоящему итальянская комедия "Черт и девственница".

Если у вас подрастает маленький театрал, отправьте его на "Секрет храбрости" – причем, сами тоже отправляйтесь с ребенком: это тот случай, когда на детском спектакле вместе с малышами хохочут взрослые. А с ностальгирующими родителями стоит отправиться на ретро-ревю "Парк советского периода" – чтобы услышать до дрожи знакомые мелодии и спеть в финале вместе с артистами "старые песни о главном".

Любителей оперетты ожидают три классических постановки – без новомодных излишеств, но нисколько не консервативных. "Принцесса цирка" – спектакль-долгожитель, который зрители буквально не отпускают со сцены. В течение трех актов героям приходится то взлетать под купол, то балансировать на наклонном пандусе, который повышает градус переживаний за артистов, особенно во время исполнения танцев и трюков.

"Венская кровь" – совместный проект Свердловской музкомедии с мюнхенским театром "Гартнерплатц". Эта редкая для России оперетта – настоящее музыкальное пиршество для любителей Штрауса: в саундтреке оказались его самые знаменитые произведения. В совместной российско-немецкой версии получилась постановка с головокружительным сюжетом и… мини-копиями венских достопримечательностей на сцене.

"Летучая мышь" – еще один шедевр Штрауса, без которого немыслим репертуар театра "легкого жанра". Сыграть "королеву оперетт" труппе удалось максимально близко к тексту, без музыкальных купюр и с оригинальным либретто.

Гастроли пройдут под девизом "Больше, чем вы ожидаете!", и в этой фразе заключены стремления Свердловской музкомедии. Этот театр предпочитает не только оправдывать, но и превосходить ожидания. Судите сами: коллектив не просто везет в Сочи свои лучшие спектакли, он дарит городу собственный музыкальный театр – почти на целый месяц.

Дарья АКСЕНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]