ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ТРИ МОРЯ

Это лето оказалось очень богатым на поездки для сочинских художников, причем дальние. По приглашению в Китае находится Александр Отрошко – он отправился туда представлять свое творчество и работать. В Италии – Аида Кильян, у нее большая культурная программа: посещение выставок, насыщение впечатлениями, путевые зарисовки. А недавно вернулась из Турции Виктория Лядова. Художница побывала в Ташкопру, небольшом городке, который славен этнофестивалями, проходящими там ежегодно на протяжении 25 лет. И уже второй год там проводится арт-симпозиум, в котором принимают участие художники разных стран.

Викторию Лядову пригласили в Ташкопру для участия в симпозиуме. Десять дней его работы были наполнены экскурсиями, созданием и подготовкой группой художников произведений для выставки, которую составили, в основном, пейзажи.

Наша художница выделилась из общего числа участников не только как автор удачных работ в этом жанре. Она и ее сокурсница по Академии художеств Елена Прудникова выполнили портреты мэра Ташкопру. Это событие широко освещалось местными СМИ, сам мэр выразил огромную благодарность русским художницам.

– Мэр выделил нам немало времени на позирование, – рассказывает Виктория Лядова. – Вообще надо сказать, что отношение к нам было замечательным, все были дружелюбны и открыты. Поездка была невероятно интересной, яркой, продуктивной и в творческом плане, и в смысле профессионального и человеческого общения. Мы, художники из разных уголков мира, познакомились, сдружились, и эти контакты, безусловно, были очень полезны для каждого из нас лично, и в целом для культурного сближения разных стран, тем более, что развитие международных культурных связей – одно из направлений деятельности нашей сочинской организации художников.

Добавим, буквально на днях в артмедиацентре "Родина" открылась персональная выставка Виктории Лядовой "Вечная классика". В экспозицию вошло около 30 графических работ. Изображения натурщиков и портреты не разделяются по ранжиру: и те, и другие созданы с одинаково серьезным вниманием и отношением к модели. Разница в том, что в портретах больше графической недосказанности – душа таинственнее, чем тело. Натурщики показаны конкретно, объемно и скульптурно, они – материальная суть человека, проявление инженерного гения творца.

В своих работах Виктория выбирает академизм, потому что этот стиль с его опорой на классику как нельзя лучше выражает ее представление о "правильном", идеальном мире, которого нет в реальности, и который должен быть моделью, образцом. Эта молодая современная женщина, живущая в эпоху цифровой культуры, верит в то, что без высокого, пусть недостижимого, гуманистического идеала мир погрузится во тьму. Конечно, можно и нужно восхищаться прекрасной академической манерой Виктории Лядовой, но всё-таки, главное – это послание, которое нам несет ее искусство.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]