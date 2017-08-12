НАШЕ ЛУЧШЕЕ ЛЕТО!

Весело и с пользой: ежедневно досуговые площадки, работающие в дни школьных каникул практически во всех населенных пунктах Лазаревского района, принимают более двух тысяч детей и подростков.

Каждая такая площадка – своего рода культурно-досуговый центр. Все они ведомственные – организованы теми или иными структурами городской администрации, работают в разное время, одни – утром и днем, другие – вечером, но выполняют общую задачу – обеспечивают полезный, активный, а главное – безопасный отдых школьников. С детьми работают педагоги, сотрудники сельских домов культуры, общественники на местах, а также волонтеры из числа студентов и родителей.

– Всего таких площадок в нашем районе 45, – рассказала начальник Лазаревского территориального отдела управления по образованию и науке администрации города Сочи Анастасия Гнусарева. – Восемь – действуют при общеобразовательных учреждениях, две – на базе спортивных школ, шесть – под эгидой управления молодежной политики, еще двадцать девять – при домах культуры, а также на придомовых территориях. Учитывая важность этой темы, ежегодно увеличивается и количество досуговых площадок, и число детей, задействованных в их работе.

Большое внимание уделяется программе организации досуга школьников, подчеркивает руководитель: она становится все более интересной и разнообразной. Помимо традиционных видов деятельности – активных игр, спортивных соревнований и экскурсий – дети участвуют в разнообразных акциях. Так, в рамках реализации Хартии "Я люблю Сочи!" в Лазаревском районе 28 июля стартовала экологическая акция "Чистый город", которая продлится до 25 августа. Ее цель – очистка улиц и площадей курорта от жевательной резинки. Дети собственным примером призывают жителей и гостей города соблюдать чистоту, с уважением относиться к культурному наследию Сочи.

– Недавно в районе прошла также военно-патриотическая акция "День ветерана", – отметила Анастасия Гнусарева. – Ребята, посещающие "Площадку нашего двора", навестили ветеранов, записали воспоминания об их детстве и юношестве. А в средней школе № 80 ветеран войны В.В.Бойко принял приглашение детей и посетил вечернюю площадку, где рассказал молодежи о важности и силе любви к своей Родине.

Активно помогают педагогам многие предприятия и организации района. Несколько дней назад Лазаревский хлебозавод организовал познавательную экскурсию для учащихся школы №80. Дети и подростки познакомились с профессией пекаря, увидели весь технологический процесс приготовления любимых хлебобулочных изделий.

Большую группу детей из школы №75 принял дельфинарий "Морская звезда". В ходе экскурсии ребята узнали как ухаживают за морскими животными, как их дрессируют, смогли покормить дельфинов и котиков, а также получили приглашение на увлекательное представление.

Каникулы продолжаются, впереди у детей еще много интересного. Чтобы сочинское лето стало для школьников самым лучшим и незабываемым, ежедневно трудятся сотни людей.

– Это, безусловно, очень ответственная и непростая работа, – подчеркивает Анастасия Гнусарева. – Каждый, кто участвует в данном процессе, осознает важность общего дела. Ежедневно мы осуществляем мониторинг функционирования детских площадок, контролирует их работу и глава администрации Лазаревского района Сергей Бражников.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]