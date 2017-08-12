Территория спорта

Торжественный прием главы города по поводу Дня физкультурника состоялся в Зимнем театре Сегодня – Всероссийский день физкультурника. Традиционно этот праздник отмечается во вторую субботу августа во всех городах нашей страны. Сочи не исключение: во всех районах курорта в выходные пройдут спортивные и физкультурно-массовые мероприятия.

Накануне в фойе Зимнего театра на торжественном приеме главы города ветераны и действующие сотрудники отрасли были отмечены знаками "Заслуженный работник физкультуры и спорта Кубани", почетными грамотами и благодарственными письмами.Мэр Сочи Анатолий Пахомов также вручил удостоверения сочинцам, выполнившим норматив мастеров спорта.

В 2017 году сочинцы отличились в международных соревнованиях по боксу, карате, дзюдо, художественной гимнастике, ушу и тяжелой атлетике. Их победы – повод для гордости и образец для подрастающего поколения. Сегодня в Сочи активно развиваются 88 спортивных видов. Более двухсот тысяч сочинцев ведут здоровый образ жизни и занимаются физической культурой. Это дает свои результаты. В этом году впервые за 15 лет команда нашего города заняла первое место в Спартакиаде трудящихся Краснодарского края.

– Я вижу перед собой сплоченную команду единомышленников, людей, для которых здоровый образ жизни – не просто слова. Последнее время спорт в Сочи стремительно развивается. Во многом это связано с многочисленными спортивными событиями всероссийского и международного уровня. Мы продолжаем строить спортивные объекты. Впереди чемпионат мира по самбо, чемпионат мира по футболу и чемпионат мира по боксу. Желаю всем вам новых рекордов! – поздравил спортсменов мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В выходные во всех районах города Сочи состоится более 60 мероприятий. Среди них соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, пляжному волейболу, конному спорту, настольному теннису, шахматам, пулевой стрельбе, кикбоксингу, спортивные праздники, мастер-классы по отдельным видам спорта.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]