СПАСИБО, ДОКТОР

Москвичка, пострадавшая во время крушения вертолета в ноябре прошлого года в Сочи, посетила городскую больницу №4 для планового осмотра. Девушка уверена: сочинские медики приложили максимум усилий, чтобы поставить ее на ноги и чтобы в дальнейшем ничего не напоминало о серьезной травме.

1 ноября 2016 года запомнился многим горожанам громкими заголовками новостей. В результате крушения прогулочного вертолета погибли люди. Для тех, кто выжил, 1 ноября стал вторым днем рождения.

В результате падения вертолета в городскую больницу №4 с травмами различной степени тяжести было доставлено трое пострадавших. Одна из них – москвичка Анастасия Энгельгардт – поступила в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами ребер. Девушка перенесла несколько хирургических вмешательств, в том числе серьезную операцию на позвоночнике. На этой неделе Анастасия и ее мама Ирина Кичатова приехали из Москвы в Сочи, чтобы пройти повторное обследование и получить консультацию лечащих врачей, оценить, насколько успешно идет процесс реабилитации.

– Заведующий отделением нейрохирургии Юрий Викторович Чаус и хирург Дмитрий Валерьевич Ковалев, занимавшиеся моим лечением, – очень прогрессивные доктора, – рассказала Анастасия. – Они удивили и своим подходом, и отношением к пациентам. После сегодняшней консультации они подтвердили, что все хорошо, восстановление идет по плану.

Сегодня, вспоминая о той трагедии, Анастасия улыбается. Безусловно, в этом заслуга врачей, которые максимально быстро и профессионально выполнили обследование пострадавшей девушки в экстренном приемном отделении, тех, кто ее оперировал и помогал восстанавливаться. Анастасия признается: родные предлагали ей отправиться на лечение в Москву, но она сознательно отказалась от этой возможности и доверила свою жизнь сочинским докторам. На тот момент девушка представляла компанию, которая в период строительства нового корпуса городской больницы №4 организовывала поставку нового медицинского оборудования для клиники. Судьба распорядилась так, что ей в буквальном смысле пришлось на себе проверить оборудование, продвижением которого она занималась.

– У меня не было опасений насчет уровня и профессионализма врачей больницы, поскольку заочно, благодаря работе, с некоторыми из них была знакома, знала, насколько высока их квалификация, – продолжает Анастасия Энгельгардт. – Сейчас чувствую себя хорошо, восстановление идет успешно. Моя подруга, также получившая травмы во время крушения вертолета, полностью восстановилась и даже уже ходит на каблуках.

Ирина Кичатова находилась рядом с дочерью все время пребывания в больнице. Вспоминая те дни, женщина отмечает, что ее приятно удивила организация лечебного процесса начиная с момента поступления пострадавших в экстренное приемное отделение, первой ночи после крушения вертолета, когда с родственниками работали психологи, и заканчивая вниманием и заботой, которыми пациентов окружил средний медицинский персонал. С особой теплотой Анастасия и ее мама вспоминают медсестру отделения сочетанной травмы Ольгу Романенко, которая поддерживала девушку в процессе лечения и помогала встать на ноги в прямом и переносном смысле.

Константин НОВИКОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]