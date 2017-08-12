Звездный час

Тайны Вселенной всегда привлекали людей. И сегодня, как и тысячи лет назад, мы вглядываемся в ночное небо, пытаясь постигнуть секреты мироздания. В этом месяце самое время – август ангажирует необычное небесное действо.

На конец этой недели приходится пик активности Персеид – метеорного потока, который при прохождении близко к земной орбите оставляет за собой очень красивый шлейф. Прямо в ладони нам летят беспризорные звезды, и наступает время загадывать желания. По прогнозам Международной метеорной организации, небо станет полотном, на котором будут оставлять сияющие росчерки около 100 метеоров в час.

В полной красе наблюдать природное явление лучше за городом, там, где не мешают ночные огни улиц. Для всех желающих увидеть самый яркий метеорный дождь лета в горном курорте "Роза Хутор" в ночь с 12 на 13 августа состоится фестиваль "Звездопад". На высоте 1600 метров над уровнем моря разобьют большой палаточный лагерь, где можно будет арендовать палатку или установить собственную. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]