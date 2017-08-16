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СОСТЯЗАЛИСЬ В "РИВЬЕРЕ"

СОСТЯЗАЛИСЬ В "РИВЬЕРЕ"
Среда, 16 Август, 2017 - 08:15

Да, это был настоящий спортивный праздник с захватывающей борьбой и достойными наградами. А точнее, на площадках сочинского парка "Ривьера" проходила спартакиада Центрального района, приуроченная ко Дню физкультурника. Готовились к этим массовым соревнованиям задолго. Причем в подготовке приняли участие и отдельные энтузиасты физкультурно-спортивного движения, и организации. Как всегда, инициативу проявили отдел физкультуры и спорта районной администрации, совет территориального общественного самоуправления микрорайона Гагаринский. Существенную поддержку оказали им депутаты Городского Собрания Геннадий Глазырин, Владимир Торосян, которые приобрели призы, спортивный инвентарь.
Открыл спартакиаду турнир по мини-футболу. В финальную его стадию пробились команды, примерно одинаковые по уровню подготовки, что закономерно. И все же в матче за первое место лучшую технику, более разнообразные тактические действия продемонстрировали представители Завокзального микрорайона, которые и взошли на верхнюю ступень пьедестала почета. С заслуженной, красивой победой мальчишек и их тренера Александра Пруидзе поздравила секретарь соревнований Надежда Геворкян. Второе и третье места заняли соответственно команды Гагаринского и Заречного микрорайонов.
На редкость увлекательными получились соревнования баскетболистов. Игры завершались с небольшим преимуществом одной из команд. Так что сильнейшие определились только на финише турнира. Первое, второе и третье места заняли соответственно представители поселка Вардане, сборные 1 и 2 Центрального района.
Красочно прошла церемония награждения. Организаторы приготовили победителям и призерам красивые кубки, памятные медали, дипломы, ценные подарки. Да и остальные участники не ушли с пустыми руками.
А ближе к вечеру на футбольное поле вышли ветераны кожаного мяча. В рядах команд зрители увидели тех, кто многие годы достойно отстаивал спортивную честь курорта. Ветераны и теперь продемонстрировали замечательную технику, жажду борьбы, волю к победе.
Владимир ВЕРЕЮТИН.

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