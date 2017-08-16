ДВЕ ВЫСТАВКИ – ДВА ВЗГЛЯДА НА ИСКУССТВО

Сразу два выставочных проекта начали работу в Сочинском художественном музее. Первый, под названием "МатриархАrt", объединил 18 участников, среди которых известные художники, дизайнеры, скульпторы Юга России. В число участников вошли и сочинцы: художники Юрий Прокатов, Яков Яхнин, Петр Кукушкин и скульптор Акоп Халафян.

Экспозиция занимает три зала, в которых представлены разные виды искусства – живопись, графика, скульптура. В день открытия выставка стала полем общения для множества художников, гостей вернисажа. Однако и в другие дни в залах Художественного музея можно наблюдать немало заинтересованной публики, вдумчиво знакомящуюся с произведениями. Выставка "МатриархАrt" не оставит зрителя равнодушным, она поистине украсила культурную программу сочинского лета.

Второй проект посвящен живописным полотнам, которые в 2016 году были найдены в подсобных помещениях санатория "Золотой колос". Картины находились в аварийном состоянии и, по инициативе генерального директора санатория Ильнара Хайдарова, сотрудниками Сочинского художественного музея Борисом Салаховым и Екатериной Хотиновой была проведена реставрация произведений и их атрибуция. Экспертиза показала, что картины принадлежат кисти одного из самых именитых сочинских художников XX века – Леонида Лучевского (1929-2000 гг.)

Заслуженный художник России Л.И. Лучевский был широко известен и востребован в СССР, пользовался заслуженным авторитетом коллег, искусствоведов и зрителей всей страны. Художник много путешествовал по России, его приглашали участвовать в крупнейших выставках и пленэрах. Представленные на выставке картины поступили в санаторий "Золотой колос" в 1980-е годы и иллюстрируют самую широкую географию от Сибири до Кавказа. В экспозиции представлены пейзажи и натюрморты.

Леонид Лучевский был и остается одним из немногих художников академической школы, представляющих Сочи на всероссийском уровне. Вклад санатория "Золотой колос" в восстановление произведений является важным шагом в сохранении культурного наследия нашей страны, а прецедент сотрудничества Художественного музея и частного предприятия в области сохранения художественных ценностей – первым за последние годы.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]