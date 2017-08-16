Туризм с приставкой "эко"

Предприниматели из небольшого горного аула в Лазаревском районе Сочи делают ставку на новое, весьма востребованное сегодня в России направление бизнеса Все началось три года назад с Нахаленка. Африканский страусенок, привезенный из Ростова-на-Дону, стал первым обитателем небольшой фермы, построенной в Большом Кичмае братьями Кобж. Поначалу работали из чистого любопытства и на голом энтузиазме, рассказывает один из них, Юрий: как будет себя чувствовать малыш в новых условиях? По ходу дела внимательно изучали все аспекты вопроса, оценивали дальнейшие перспективы нового бизнес-проекта. Нахаленок легко прижился, быстро освоился, окреп, возмужал. Три месяца назад у него появилась пара. Имя новой хозяйке страусиного "ранчо" пока не придумали, но варианты уже есть.

– Противоположности, говорят, притягиваются, – подчеркивает Юрий Кобж. – Имя у Нахаленка "говорящее", в точности отражающее его взрывной, непредсказуемый и, зачастую, нагловатый характер. Подруга – совсем иная: спокойная, покладистая. К Нахаленку близко подходить опасно – так и норовит лягнуть посильнее, тем более, кормить с рук чревато, она же, наоборот, любит внимание к себе, тянется к людям, даже чужим. Но со своим, сугубо "боевым" нравом: в обиду себя никогда не дает, в случае чего, отпор "организует" любому. Одна из отдыхающих, видно женщина с юмором, как-то сказала нам: "Назовите их "Санкция" и "Антисанкция" – имена лучше не придумаешь. Мы присмотрелись, понаблюдали, – действительно, клички, что называется, "в тему", очень точно подходят обоим.

Недавно ферма братьев Кобж значительно расширилась: в компанию к Нахаленку и его подружке добавились еще шесть – две особи повзрослее, им чуть больше года, и четыре малыша, родившиеся всего пару месяцев назад. Животные, пока весьма экзотичные для курортного Сочи, любят простор и свободу, поэтому предприниматели заранее позаботились о необходимых условиях для их содержания: построили широкие вольеры и навес, где можно спрятаться от жары и непогоды. Питание калорийное, точно по расписанию: специальный корм и свежая трава. Регулярно проводятся также тонизирующие процедуры – освежающий душ из шланга, что особенно важно в период аномальной жары, установившейся на Черноморском побережье.

– На первом этапе идея со страусами была ориентирована сугубо на туристов, приезжающих в аул, – рассказывает управляющий фермой Мадин Коблев. – Это новый объект показа, сразу ставший популярным у гостей, причем самых разных возрастов. Люди, а большинство из них страусов "вживую" видят впервые, с удовольствием фотографируются, при желании могут покормить их с руки. Потом возникла другая задумка – на длительную перспективу.

– Этнотуризмом сегодня уже никого не удивишь, – размышляет Юрий Кобж. – В последние годы в нашем городе очень активно развивается гастрономический туризм. Экотуризм же, на который давно делают ставку в других регионах страны и за рубежом, у нас пока осваивается медленно, хотя показательные примеры есть и в Сочи. Одно другому нисколько не мешает. Надеюсь, получится и у нас. Дело весьма непростое: трудоемкое, требующее немалых финансовых затрат, но при грамотном и серьезном подходе результат, уверен, будет. И оно того, безусловно, стоит: спрос на натуральные мясо и яйца, произведенные не где-то за границей, а здесь, в Сочи, очень высок. Например, мясо страуса, являющееся диетическим, считается редким, дефицитным, а потому – дорогим: у нас в городе килограмм стоит порядка тысячи рублей. Буквально "нарасхват" новорожденные птенцы страуса. Так что у нас большие планы.

До первого собственного "прироста" ждать еще, как минимум, пару лет, производство только предстоит организовать. К следующему году помимо страусиного ранчо, братья Кобж, взявшиеся за дело всерьез, намерены активно попутно развивать и свой частный экопарк, который пополнится новыми диковинными обитателями – павлинами, цесарками, декоративными утками и фазанами. Так что семейный бизнес будет приносить не только финансовую отдачу, но и дарить людям эстетическую радость, добрые эмоции и позитивное настроение. А на это сегодня тоже есть спрос. И весьма стабильный.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]