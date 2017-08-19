Заслуженный тренер России, руководитель городской федерации тайского бокса и кикбоксинга, старший тренер спортивной школы №3 Расул Муртазалиев развивает тайский бокс в Сочи без малого четверть века. За это время он воспитал целую плеяду спортсменов, среди которых 6 чемпионов мира, 3 чемпиона Европы и 3 чемпиона России. Сегодня этим видом спорта занимаются 800 сочинцев.

– У нас очень благородная работа. Главная задача – не воспитать боксёра, а воспитать человека. Воспитать в нем настоящего мужчину, чтобы он вырос настоящим отцом, настоящим братом, будущим настоящим защитником нашей Родины, чтобы мог поднимать знамена нашей страны, вести за собой здоровое поколение. В этом задача любого педагога, – уверен Расул Анварович.

В настоящее время спортивные чиновники близки к тому, чтобы включить тайский бокс в программу летних Олимпийских игр. Еще пара олимпийских циклов, и этот вид спорта станет олимпийским.

– У сочинских боксеров большой потенциал, – заявил Расул Муртазалиев. – Я уверен, что наши воспитанники, когда придет это время, не только с легкостью войдут в олимпийскую сборную, но и поборются за медали Олимпийских игр.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]