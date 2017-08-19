Дела идут в гору

В Сочи подводят промежуточные итоги выполнения городской программы "Малые дела".

В числе лидеров – Лазаревский район. …– Мы, наконец-то, стали спать спокойно, – признается жительница аула Тхагапш, труженица тыла Аширхан Чачух. – Раньше буквально каждый дождь мог принести проблемы, нас частенько подтапливало, поэтому люди жили в постоянном ожидании беды, с опаской поглядывали на небо: чем обернется очередное ненастье…

Прошедшее год назад разрушительное наводнение (в начале июня 2016-го залповый дождь спровоцировал разлив реки Псезуапсе и ручья Нагиш, а запруда из огромных камней направила массивный селевой поток, тысячи кубометров камней, грязи и бревен, прямо на аул) привело к масштабным последствиям. Тогда пострадал не только Тхагапш, но и соседние населенные пункты. Беда научила многому. Надлежащие выводы из случившегося сделали и власти города: до ЧП в Кировском сельском округе мониторинг состояния русел горных рек и системы оповещения населения в случае опасности осуществлялся в постоянном режиме, теперь эти вопросы и вовсе – на особо серьезном контроле. Регулярно проводятся расчистка наиболее проблемных участков, учения сотрудников МЧС и служб жизнеобеспечения города, в случае штормового предупреждения на каждой реке выставляются посты наблюдения.

– Работа действительно проделана большая, всем огромное спасибо! – говорит Аширхан Чачух. – Теперь мы чувствуем себя защищенными. Благодаря поддержке властей, лично мэра Сочи Анатолия Пахомова и жителей города наш аул, переживший большое наводнение, теперь не узнать и он продолжает благоустраиваться. Мы очень довольны.

Многие позитивные перемены в жизни сельчан стали возможными благодаря программе "Малые дела". Она реализуется в Сочи не первый год и работает, что называется, в режиме реального времени – постоянно пополняется за счет обращений и просьб, поступающих от граждан в городскую, районные и сельские администрации, а также вопросов, обсуждаемых на сходах с общественниками и депутатами. Главная ее особенность – все обозначенные проблемы решаются не за счет бюджетных средств, а с использованием собственных резервов, поэтому в процессе участвуют все: местные власти, предприниматели, организации, предприятия, депутаты, ТОСы, национальные общины, сами местные жители. Каждый помогает чем может: кто – деньгами, кто – стройматериалами и техникой, кто – рабочими руками. Несмотря на скромное название, результаты программы весьма серьезные, счет успешно реализованных вопросов только в Лазаревском районе идет уже на сотни.

– Работа осуществляется во всех без исключения населенных пунктах, – подчеркивает глава Кировского сельского округа Заур Сизо. – На первый взгляд, решающиеся вопросы незначительные, действительно маленькие, на самом деле – они очень важны и чувствительны для населения. Например, в Тхагапше отремонтирован разбитый участок дороги, ведущей к новому аульскому кладбищу, там же построен туалет. Заменен деревянный настил подвесного моста через реку Псезуапсе по улице Черемуховая, распланировано грунтовое покрытие спортивной площадки, разрушенной наводнением, восстановлен подъезд к объекту показа "Каменный завал". В соседнем селе Марьино отремонтировано ограждение кладбища, поврежденное упавшим деревом, – об этом люди просили давно. Там же проведен ямочный ремонт автомобильной дороги. На улице Низовая заменены столбы линии электропередачи, построена опорная стена вдоль краевой автодороги. В Татьяновке произведена замена опоры подвесного моста через реку Псезуапсе, установлен каркас пешеходного моста через ручей, осуществлен ремонт уличного освещения, приобретены стройматериалы для восстановления двух мостов. В Алексеевке забетонирован участок дороги к местному кладбищу, расчищено русло ручья на переулке Озерный, покрашена детская площадка, произведен ремонт двух автобусных павильонов, идет ремонт сельского дома культуры.

Много удалось сделать и в соседнем Лыготхском сельском округе – только за два минувших месяца здесь успешно реализовано пятнадцать проектов, еще несколько – в стадии завершения.

– Проведен комплекс берегоукрепительных работ на въезде в округ, – рассказал глава администрации Мадин Ушхо. – Здесь, на площадке, мы планируем установить знак, некий монумент с названием округа, у которого можно будет остановиться, сфотографироваться. Подготовлено несколько эскизов, все они будут вынесены на всеобщее обсуждение, местные жители сами выберут наиболее лучший из них. Надеемся, это место в скором времени станет визитной карточкой нашего округа. Среди повседневных дел – установлены фонари на улице Нарт в ауле Лыготх, ночью там теперь будет значительно светлее, идет благоустройство кладбища в Калеже: забетонирована площадка под навес, проведен водопровод, обустраивается место под автомобильную стоянку. Практически завершены работы по благоустройству кладбища в Хаджико. Обшита профлистом стена здания дошкольного учреждения в Хаджико – детский сад теперь не будет страдать от сырости.

В Кичмайском сельском округе в рамках программы "Малые дела" за два летних месяца решены двенадцать проблемных вопросов. Как сообщили в местной администрации, установлено ограждение территории под детский сквер по улице Ачмизова в Большом Кичмае и произведена замена сетчатого забора на профнастил вдоль гостевой дороги по улице Ахинтам. Также выполнены ямочный ремонт улицы Курганная, отсыпка и выравнивание полотна по улице Магистральная в поселке Каткова Щель. Очищен водоотводный канал на улице Убыхской в ауле Малый Кичмай. Произведен ремонт дорожного покрытия по улице Торговая, благоустроены проходы к морю в переулке Штурманский и у Тюльпанного дерева в поселке Головинка.

– Программа "Малые дела" дает нам, в первую очередь, возможность на фоне общих проблем, актуальных для населенных пунктов, не потерять из виду другие наказы и просьбы местных жителей, – подчеркивает глава Верхнелооского сельского округа Ардавазд Демирчьян. – Из свежих проектов, которые удалось реализовать буквально на днях, – ремонт кабеля электроснабжения на улице Енисейской в Лоо, а также системы водоснабжения в селе Верхнеармянское Лоо. Восстановлено асфальтовое покрытие на улицах Солнечная и Восстания. Проведены прочистка канализации и асфальтирование улицы Рязанской, а также работы по санитарной уборке улицы Бюроканской в поселке Детляжка. До первого сентября нам предстоит "закрыть", как минимум, еще шесть проблемных вопросов.

Два десятка "малых дел" решены в самом южном сельском округе района – Солохаульском. Здесь тоже наработан большой опыт выполнения данной программы и результаты весьма существенные. Среди наиболее значимых вопросов, которыми администрация округа занималась в последнее время, сразу несколько проектов. В апреле-мае – произведен ремонт деревянного покрытия моста через реку Шахе в селе Отрадное, благоустроена территория у памятника героям Великой Отечественной войны в селе Харцыз-1. В июне – отсыпана площадка для стоянки туристических автобусов в Харцызе-1 и отремонтирована грунтовая дорога по улице Кошмана в Солохауле. В июле произведены работы по ремонту оползневого участка автодороги Дагомыс – Солохаул (17-й км.), В настоящее время ведутся ремонтные работы второго оползневого участка данной дороги (15-й км.). Завершен комплекс мероприятий по уничтожению амброзии в населенных пунктах округа. В августе – покрашены металлические ограждения вдоль автодороги Дагомыс – Солохаул. И работа продолжается – дел много.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]