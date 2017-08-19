ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

После пятнадцати туров в чемпионате Краснодарского края по футболу среди команд третьей зоны первой лиги, где выступает "Сочи-2", наступил месячный перерыв перед заключительными семью турами. Дать оценку игре своим подопечным, проанализировать текущие результаты мы попросили одного из тренеров сочинской команды Сергея Максимова. Совсем недавно он успешно окончил Академию тренерского мастерства, получил из рук легендарного Никиты Симоняна диплом и лицензию категории "A UEFA", а затем стажировался в футбольном клубе "Уфа" у одного из самых перспективных наставников Премьер-лиги Сергея Семака.

– В прошлом году наша команда выступила довольно удачно, заняв третье место, – сказал Сергей Максимов. – А в межсезонье сильно изменилась по составу, омолодилась; сейчас в ней ребята в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Из прежних игроков Николай Гиоргобиани ушел в "Сочи", Олег Ещенко – в "Ротор", Арман Пахлеванян, Кирилл Мчедлишвили, Никита Головатенко только что уехали в "Афипс" Краснодарского края, где созданы великолепные условия для тренировок и соревнований. В "Афипс" они перешли потому, что профессиональная команда "Сочи" перестала существовать. Значит, перспектив не стало. А от "Афипса" они получили приглашение. Некоторые из-за отсутствия перспективы вообще ушли из футбола.

Сейчас игроки только набираются опыта. Это воспитанники сочинской детско-юношеской спортивной школы №10 по футболу. Ее руководство, а также городской департамент физкультуры и спорта создают для команды необходимые условия, поддерживают ее. Пока нам нелегко. Ребята даже в чемпионате Сочи не играли, сразу выйдя на краевой уровень. А уровень этот, к тому же, по сравнению с минувшим сезоном возрос. Скажем, лидер последних лет "Флайт" теперь вынужден уступить ведущую позицию; сейчас он на пятом месте. Фаворитами стали "Юбилейный" из Темрюкского района, "Анапа", обладающие значительными финансовыми возможностями. И болельщики тянутся на стадион. На матч с нами в Анапе пришло восемьсот зрителей! Столько на "Сочи" не ходило.

Пока мы занимаем скромную восьмую позицию, но ребята не отчаиваются, стараются. Это подтвердил заключительный перед перерывом матч со "Спартаком-д" из Геленджика на его поле. Мы выиграли – 3:1, да еще пенальти не забили. Задача на оставшиеся туры – пробиться в шестерку. Хотя поединки предстоят тяжелые. С несколькими фаворитами будем сражаться не в Сочи. Поэтому едва ли не главное – настроить игроков психологически, развить у них умение не пасовать перед любым соперником. Ведь многие наши поражения – от отсутствия опыта. Но есть здесь и плюс: ребята мужают в напряженных матчах с квалифицированными игроками. Появляется великолепная возможность для совершенствования мастерства, роста перспектив в футболе. Появляются лидеры в команде, такие как Вячеслав Ледовских, Саркис Папазян. А если возродится в Сочи профессиональный клуб, этот процесс пойдет стремительнее, поскольку неизбежно будет выстроена система подготовки юных футболистов.

В общем, с моим коллегой Сергеем Гурьевым, воспитавшим многих игроков для "Сочи-2", стараемся создать боеспособную, уверенную в своих силах, показывающую интересный футбол команду. В чем нам, кстати, здорово помогает хорошо известный сочинским болельщикам Павел Кукуян – теперь уже футбольный арбитр Премьер-лиги. Надеемся, мы на верном пути.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]