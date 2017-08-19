ЕСТЬ МЕСТО ПРИЗОВОЕ!

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края завершился Всекубанский турнир по футболу среди детских команд на кубок губернатора края. Шесть команд – победителей зональных соревнований вели борьбу за призовые места. Сочи представляла команда "Ирбис", сформированная на базе детско-юношеской спортивной школы №9. При поддержке ее директора Саркиса Богосяна команду удалось создать за короткое время, и она уже заявляет о себе на разных уровнях. Старший тренер "Ирбиса" – Умед Хабибуллоев, тренер – Тофик Мамедов. С вратарями занимается Николай Мазанов.

Юных сочинских футболистов в Приморско-Ахтарске ожидали нелегкие испытания. После уверенной (3:1)победы в стартовом матче над новороссийцами пришлось уступить (0:4)ребятам из станицы Брюховецкой. Однако это не сломило представителей олимпийского курорта. В поединке за третье место они на равных вели соперничество со сверстниками из станицы Каневской и закончили его вничью – 2:2. А в серии послематчевых пенальти были точнее и удостоились призового места. За что получили кубок и почетные грамоты.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]