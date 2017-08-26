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СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ С УНИВЕРСИАДЫ

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ С УНИВЕРСИАДЫ
Суббота, 26 Август, 2017 - 07:56

Сочинский тяжелоатлет, студент Российского университета Дружбы народов Вячеслав Яркин занял второе место на всемирной Универсиаде, проходящей в городе Тайбэе (Тайвань).
Вячеслав поднял 150 кг в рывке и лидировал после первого упражнения, на 5 кг опережая чемпиона Азии из Казахстана Айдара Казова. В толчке реализовав все три попытки, Яркин показал результат 180 кг. Казов в заключительном подходе осилил необходимые для победы 186 кг.
После награждения серебряный призер сказал:
– Рад, что на турнире такого высокого уровня завоевал второе место. Немного обидно, что не получилось добыть для Сочи и для страны золото; оно было близко. Но трудно выступать всего через полтора месяца после юниорского чемпионата мира, где удалось стать третьим призером.
Мастер спорта международного класса России Владислав Яркин (тренер Вячеслава ):
– Несмотря на результат 330 кг в двоеборье против 335 кг на юниорском чемпионате мира, уровень мастерства у Вячеслава повышается, и это видят руководители сборной. Мы вызваны для подготовки к чемпионату мира в США, который пройдет в декабре нынешнего года.
Николай ПОЛЫНИН.

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