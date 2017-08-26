СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ С УНИВЕРСИАДЫ

Сочинский тяжелоатлет, студент Российского университета Дружбы народов Вячеслав Яркин занял второе место на всемирной Универсиаде, проходящей в городе Тайбэе (Тайвань).

Вячеслав поднял 150 кг в рывке и лидировал после первого упражнения, на 5 кг опережая чемпиона Азии из Казахстана Айдара Казова. В толчке реализовав все три попытки, Яркин показал результат 180 кг. Казов в заключительном подходе осилил необходимые для победы 186 кг.

После награждения серебряный призер сказал:

– Рад, что на турнире такого высокого уровня завоевал второе место. Немного обидно, что не получилось добыть для Сочи и для страны золото; оно было близко. Но трудно выступать всего через полтора месяца после юниорского чемпионата мира, где удалось стать третьим призером.

Мастер спорта международного класса России Владислав Яркин (тренер Вячеслава ):

– Несмотря на результат 330 кг в двоеборье против 335 кг на юниорском чемпионате мира, уровень мастерства у Вячеслава повышается, и это видят руководители сборной. Мы вызваны для подготовки к чемпионату мира в США, который пройдет в декабре нынешнего года.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]