С БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ – НА ВЕЛОСИПЕД

Сразу несколько серебряных наград завоевали на первенстве Краснодарского края по дуатлону в рамках краевой спартакиады воспитанники Сочинской детско-юношеской спортивной школы №1. Соревнования проходили в селе Сукко под Анапой.

Одной из героинь этих массовых, весьма представительных состязаний стала Анна Зорина. С самого начала бега на 2000 метров, дистанция которого проходила по довольно пересеченной местности в жаркую погоду, сочинка возглавила лидирующую группу и была на финише первой. Едва отдышавшись, она села на велосипед, чтобы промчаться на нем 8 километров. И продолжала удерживать первенство, несмотря на полученную в ходе предыдущих соревнований травму колена, которая все больше давала о себе знать. На заключительном этапе дуатлона, беге на 1000 метров, к Марине вплотную приблизилась соперница из Курганинска. И буквально на последних метрах изнурительной дистанции смогла опередить Зорину на полторы секунды. Однако обе девушки заслуживают, конечно, одинаково лестных слов.

Серебряных медалей добилось и трио сочинских девушек, участвовавших в эстафете дуатлона. Здесь тон задала Надежда Семашко, сразу уйдя в отрыв и первой передав эстафету Алине Серёгиной, которая продолжила удерживать лидирующую позицию. На третьем, завершающем этапе за сочинскую команду бежала Кристина Куликова. Она была значительно младше большинства соперниц и, хотя отчаянно боролась, уступила одной из них. Но второй результат – тоже несомненный успех. Почетно было получить награды из рук лучших тренеров края.

Призерами в эстафете стали и сочинские юноши, несмотря на то, что в столь представительных соревнованиях участвуют не часто. Вместе со сверстниками из Краснодара, Лабинска, Тимашевска большую группу бегунов со старта возглавил Давид Атаев. Он вторым передал эстафету Давиду Келексаеву, который на своем этапе стал третьим, достойно выдержав трудное испытание в соперничестве с дуатлонистами из Краснодара и Новороссийска.

– Ребята, конечно, старались не подвести своих болельщиков, и это у них получилось, – сказал тренер сочинских призеров Владимир Тюников. – Дуатлонисты проявили мужество, волевой характер в соперничестве с мастеровитыми оппонентами. Начинающие сочинские атлеты берут с них пример и, будем надеяться, еще не раз порадуют успешными результатами на соревнованиях все более высокого ранга.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]