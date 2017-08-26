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ФИНАЛЬНЫЙ САЛЮТ

ФИНАЛЬНЫЙ САЛЮТ
Суббота, 26 Август, 2017 - 07:58

Финал российского этапа Мирового чемпионата фейерверков проходит со вчерашнего дня в Олимпийском парке Сочи. В минувшую пятницу свою программу представила команда "Пиро-Шоу" из Сергиева Посада Московской области, а итоговую черту отборочного этапа подведет сегодня вечером команда из города Королева "Имперские забавы".
За месяц отборочного этапа гости Олимпийского парка также познакомились с представлениями еще шести российских пиротехнических команд: "Русские забавы", "Пиро-Росс", "Пиротехнические дворы Петергофа", "Межрегиональная гильдия пиротехников", "Пресет" и "Салюты лучших коллекций".
В следующий этап соревнований смогут пройти лишь четыре команды из восьми. Какие именно, определят судьи. Финал Мирового чемпионата фейерверков планируется провести в Сочи в 2018 году.
Анна МАРТЫНОВА.

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