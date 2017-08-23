ОБОГАТИЛИСЬ ЗНАНИЯМИ

В День государственного флага России в гости к специалистам библиотеки имени А.С. Пушкина пришли воспитанники Сочинского реабилитационного центра. Сначала ребятам рассказали историю этого культурного объекта, показали имеющиеся экспозиции, а затем начался сам праздник, посвящённый одному из главных символов нашей родины – российскому флагу. О значении флага, герба и гимна России рассказала ребятам заведующая библиотекой Л.П. Заика. Дети читали стихи, слушали песни, посвящённые российскому флагу, затем, разделившись на 2 команды, вместе с мамами азартно участвовали в викторине, посвящённой главным символам страны.

Дети выходили из читального зала обогащённые новыми знаниями, с полной уверенностью в том, что этот праздник удался!

Ольга КОНОНОВИЧ, педагог-организатор. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]