НА СТАРТЕ НОВЫЙ ГОД. УЧЕБНЫЙ.

В Сочи начал свою работу XХIII социально-педагогический фестиваль "Образование-2017". Крупный педагогический форум, по традиции предваряющий новый учебный год, который продлится три дня, развернулся сразу на нескольких площадках: в Зимнем театре, гимназиях № 1, №8, №9, школах №7, №13, №24, а также в Сочинском центре развития образования, Центре педагогической диагностики и консультирования, центре дополнительного образования "СИБ", Сочинском институте моды, бизнеса и права и Университетском экономико-технологическом колледже.

Участниками фестиваля стали педагоги, руководители предприятий, представители бизнеса и общественных организаций (меценаты и спонсоры), социальные партнеры отрасли, представители администрации Сочи, депутаты Городского Собрания Сочи и представители ведущих российских издательств учебно-методической литературы (авторы учебников и методисты).

В этом году в рамках педагогического форума организовано обсуждение вопросов, связанных со стратегией развития системы образования Краснодарского края и города Сочи в контексте общероссийских вызовов и изменений. Учителям и руководству образовательных учреждений предстоит обсудить вопросы, связанные с Федеральными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через систему конкурсов, олимпиад, фестивалей, конференций; реализации концепции развития дополнительного образования детей и многие другие.

В первый фестивальный день в Зимнем театре состоялся традиционный городской педагогический совет с участием главы Сочи Анатолия Пахомова. Кроме того, в программе запланированы различные мероприятия: интерактивные лекции, проблемно-аналитические и обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы, презентации передового педагогического опыта.

Как отметили в управлении по образованию и науке администрации Сочи, результаты работы позволят конкретизировать стратегические цели и задачи работы отрасли в новом учебном году.

Константин НОВИКОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]