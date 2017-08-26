НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Если до открытия новой школы и детского сада в селе Верхняя Беранда остаются уже не считанные дни – часы, то жителям поселка Совет-Квадже, расположенного в северной части Лазаревского района, осталось потерпеть ровно год: в сентябре 2018-го здесь планируют открыть современный образовательный комплекс.

С мая нынешнего года школы в Совет-Квадже больше нет: ее разрушили до самого основания. Не осталось буквально ничего – одни лишь воспоминания. Сейчас на месте бывшего образовательного учреждения, давно исчерпавшего свой ресурс, быстро растут новые корпуса. По соседству с ними – возник огромный котлован: в скором времени здесь появится фундамент под здание нового детского сада.

– Честно говоря, наблюдая за тем, как экскаваторы методично ломали стены родной школы, с которой связаны многие годы жизни, слезы сами собой наворачивались на глаза, – признается директор "восемьдесят четвертой" Ольга Рудниченко. – Такие же чувства испытывали и мои коллеги, а также многие местные жители, ставшие свидетелями этого процесса. Впрочем, грустили недолго. Справиться с эмоциями помогла радостная мысль: у нас будет новая школа! Современная, красивая, комфортная. Со своим актовым и спортивным залами, с раздевалками и душевыми, с просторной столовой, светлыми классами и оборудованными рабочими кабинетами. Об этом мечтали многие поколения педагогов и учащихся – наконец-то, сбылось!

Строители трудятся в активном темпе – без выходных. Задействованы несколько бригад рабочих и спецтехника. Без дела никто не сидит: одни "вяжут" арматуру, другие устанавливают опалубку и "заливают" бетон – конвейер не останавливается ни на минуту. Везде горы строительных материалов.

– Подрядчик – предприятие "МК-СпецСтрой" – возводит в нашем районе еще один большой социальный объект – детский сад в поселке Лоо, – рассказала начальник Лазаревского территориального отдела управления по образованию и науке администрации города Сочи Анастасия Гнусарева. – Никаких вопросов и нареканий к нему пока нет. Более того, уже по ходу работ руководство города поставило перед строителями новую, более сложную задачу. По плану школу на 400 мест и детский сад на 60 мест в Совет-Квадже должны были ввести в эксплуатацию в конце декабря 2018 года, но мэр Анатолий Пахомов настоял: образовательный комплекс, имеющий огромное значение для всего Сочи, должен принять детей раньше – уже первого сентября будущего года. Так что сейчас они значительно скорректировали первоначальный план и работают на опережение. Уже видны очертания второго этажа.

В скором времени за ходом строительства можно будет наблюдать в режиме он-лайн. На объекте установлены видеокамеры, которые круглосуточно транслируют все происходящее. Поначалу "картинка" предназначалась только для "внутреннего" пользования, подчеркивает Анастасия Гнусарева, теперь она станет доступна всем желающим – соответствующий запрос к руководству фирмы-подрядчика уже направило Министерство образования и науки Краснодарского края.

– А мне никакие камеры не нужны! – говорит председатель Совета ТОС поселка Совет-Квадже Нина Сороколетова. – У меня есть собственный "телевизор": я живу по соседству, поэтому за тем, как идет строительство, могу наблюдать прямо из окна своей квартиры. И тоже в режиме реального времени: все происходит на моих глазах. Мы долго ждали этого момента, поэтому искренне радуемся переменам. Особенно впечатляют темпы работ – подобного здесь еще никогда не видели…

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]