Итожим лето

В августе заполняемость санаториев и гостиниц Сочи приближается к ста процентам Остается всего неделя календарного лета. Пиковая загрузка курорта скоро пойдет на спад: любители пляжного отдыха, напитавшись солнцем и витаминами, разъезжаются по домам. Их вскоре сменят ценители размеренного осеннего отдыха и гуру делового туризма. Впрочем, в событийном календаре курорта много ярких мероприятий, которые сделают осень в Сочи такой же жаркой, как минувшее лето. Накануне в администрации Сочи состоялся круглый стол, на котором подвели предварительные итоги сезона.

В пиковые дни загрузка отелей на Красной Поляне достигала 80-89 процентов. В сентябре гостиницы Сочи будут заполнены на 87 процентов. Еще пять лет назад такие цифры были неслыханной роскошью для Сочи: отель загрузить гораздо сложнее, чем санаторий. Тем не менее в 2017 году это реальность.

– По состоянию на 15 августа Сочи принял на отдых и лечение чуть более трех миллионов человек, и этот показатель сравним с прошлогодним, – рассказал начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Сергей Доморат. – Аэропорт на месяц раньше принял своего трехмиллионного пассажира. По итогам шести месяцев Сочи перечислил в консолидированный бюджет Краснодарского края 1 миллиард 600 миллионов рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году. Мы можем перекрыть цифрами и фактами любую некорректную информацию.

Впереди межсезонье, когда администрация Сочи планирует выезды в города-миллионники, заключаются договоры о сотрудничестве между туроператорами и отелями. По итогам поездок в регионы в 2017 году пассажиропоток из Красноярска в Сочи вырос на тридцать процентов, из Новосибирска – на 91 процент!

Большинство отельеров не стоят на месте. Они развивают сферу услуг, повышают категорийность номеров, стараются привлечь максимальное количество гостей. Горные курорты Красной Поляны в преддверии зимнего сезона обсуждают внедрение единого ски-пасса на все канатные дороги горного кластера.

В новогодние праздники проблем с загрузкой не будет ни в горах, ни на побережье. Об этом свидетельствуют предварительные данные по бронированию. В период с сентября по декабрь текущего года в Сочи пройдут порядка восьмидесяти событийных мероприятий: конкурс молодых исполнителей "Новая волна", Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также масса спортивных мероприятий мирового уровня.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]