НА СТРАЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В Сочи отметили День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России. В честь памятного дня у стелы воинам, погибшим в локальных конфликтах, состоялся торжественный митинг.

День спецназа Вооруженных сил РФ отмечается ежегодно 29 августа. Именно в этот день в 1977 году была сформирована учебная рота специального назначения. Спецназ применяется как в военное, так и в мирное время, особенно в период обострения международной обстановки, в конфликтных, чрезвычайных ситуациях. Структура и названия этих войск за их историю менялись несколько раз, но суть оставалась неизменной – это группировки высококвалифицированных военнослужащих, предназначенные для розыска и задержания особо опасных вооруженных преступников, ликвидации бандформирований, освобождения заложников и прочих действий, требующих высокого уровня подготовки.

В настоящее время подразделения специального назначения – это военизированные формирования ФСБ, МВД, Министерства обороны, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования, такие как "Альфа", "Витязь", "Вымпел", "Русь" и другие.

В Сочи в день праздника у стелы воинам, погибшим в локальных конфликтах, спецназовцы, ветераны и школьники встретились, чтобы почтить память умерших боевых товарищей.

– Сегодня на митинге присутствуют спецназовцы, прошедшие горящие точки, имеющие боевой опыт. Некоторые приехали также и из других городов, чтобы разделить с нами праздничное настроение, а также вспомнить погибших друзей. Вы всегда остаетесь элитой подразделений специального назначения не только во внутренних войсках, но и вообще в целом, – отметил президент Краснодарской региональной общественной организации "Ветеран спецназа" Павел Щенов.

В настоящее время ни одно из крупных событийных мероприятий на курорте не обходится без сопровождения подразделениями специального назначения. Ветераны и бойцы спецназа активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи Сочи на своем примере показывая мальчишкам и девчонкам, что значит честь и доблесть. В честь праздничной даты присутствующим были вручены памятные медали "Спецназ России".

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]