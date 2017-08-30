ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

В Центре здоровья для детей подвели итоги летней оздоровительной кампании.

Заканчивается лето, завершаются самые длинные школьные каникулы. Чем оно запомнилось сочинским мальчишкам и девчонкам? Многим из ребят, оставшимся летом в городе, каникулы запомнились посещением лагерей, которые были развернуты в кинотеатрах, в школах или на придомовой площадке. С детьми занимались педагоги и волонтеры, проводили подвижные игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, но самое главное – дети, посещавшие профильные лагеря, смогли проверить свое здоровье. В этом ребятам помогли врачи Центра здоровья для детей сочинского Центра медпрофилактики.

Летнее оздоровление детей проводилось в рамках проектов "Здоровята", "Академия здорового ребенка", "Площадки нашего двора". Врачи центра выезжали в лагеря, базировавшиеся в гимназии №1, в школах №2, №13, №14, №20, лицее №23, начальной школе-детском саду №85. Всего были осмотрены 350 детей. Кроме того, обследованы 280 ребят, находившихся на стационарном отдыхе в детском санатории им.Семашко.

А сколько раз врачи Центра здоровья выезжали для осмотра ребят на дворовые площадки во всех четырех районах Большого Сочи! Детям не только проводили медицинские обследования, но и давали полезные советы по здоровому образу жизни, по организации режима дня и правильного питания. Ребятам с выявленной патологией были даны рекомендации пройти дообследование в лечебных учреждениях по месту жительства.

Всего специалистами Центра здоровья для детей проведены 15 выездных мероприятий, в ходе которых осмотрено 812 юных сочинцев. Кроме того, врачи Центра медпрофилактики посетили 11 придомовых детских площадок Центрального района, где детям и их родителям были прочитаны лекции на темы профилактики табакокурения, летнего детского травматизма, острых кишечных инфекций, тепловых и солнечных ударов, ожогов и т.д. Всего лекции прослушали 235 детей и родителей. Завершается лето, а с ним и летняя оздоровительная кампания, но обследования ребят продолжатся, врачи Центра медпрофилактики будут выезжать в школы и гимназии, в колледжи и университеты, так как профилактические обследования должны вестись постоянно.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]