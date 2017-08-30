В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Ветераны и сотрудники транспортной полиции Сочи вместе со школьниками возложили цветы к памятнику погибшим героям в битве за Кавказ.

Туристический поход школьников на места боевой славы был организован и состоялся при поддержке Совета ветеранов Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Подобные ежегодные восхождения на Большой Кавказский хребет уже стали традицией. Здесь, на высоте почти 2 тысячи метров над уровнем моря, у обелиска героев, павших в битве за Кавказ, установлена памятная доска от имени личного состава и ветеранов Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В этом году вместе с ветеранами и сотрудниками транспортной полиции в поход отправились более 2 десятков школьников. У мемориала начальник отдела по работе с личным составом УТ МВД России по ЮФО, подполковник внутренней службы Константин Дунаевский рассказал ребятам, о том, как в 1943 году был сбит советский истребитель И-16, на котором советский солдат вступил в неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками за кавказскую землю. На этом месте летчику, павшему смертью храбрых, а также тем, кто погиб в битве за Кавказ, благодарные местные жители воздвигли памятник.

Председатель Совета ветеранов Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, подполковник милиции в отставке Петр Соломоненко рассказал школьникам, как в 2015 году ветераны пообещали в честь 71-ой годовщины Дня Победы установить на обелиск героев, павших в битве за Кавказ, памятную доску. И вот уже почти два года она напоминает туристам о кровопролитных сражениях и о защитниках Кавказа, которым не суждено было вернуться с поля боя.

Елена КАТАНИДИ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]