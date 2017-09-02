НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2018

Футбольный урок прошел в День знаний в десяти школах Сочи Ученики шестых классов гимназии №1 сразу с линейки отправились в спортзал, причем мальчишки по пути успели переодеться в спортивную футбольную форму. Здесь прошел футбольный урок. Точно такие же уроки состоялись 1 сентября еще в десяти городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.

Сочинских школьников приветствовал заместитель главы города Сергей Юрченко. Он поздравил ребят с началом нового учебного года и рассказал, как проходит подготовка к ЧМ-2018 в нашем городе, и подарил ученикам настоящий игровой футбольный мяч.

– Самый главный посыл сегодняшнего мероприятия – развитие физкультуры и спорта в Сочи, привлечение детей в спортивные школы города, в первую очередь – в футбольные секции, – рассказал Сергей Юрченко. – Сочи стал поистине футбольный город, и он динамично развивается. Город уже имеет две полностью готовые тренировочные базы, на которых будут размещаться и тренироваться знаменитые футбольные сборные мира.

С историей турниров FIFA и деталями подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты гимназистов познакомил Сергей Черемшанов, руководитель городского волонтерского центра Сочинского госуниверситета. Он подготовил яркую, динамичную интерактивную презентацию для слушателей спортивного урока.

По окончании теоретической части на футбольном поле гимназии №1 мастер-класс школьникам показал знаменитый нападающий ФК "Жемчужина", легенда советского футбола – нападающий Гоча Гогричиани. В свое время он был рекордсменом клуба по количеству голов, забив за свою футбольную карьеру в ворота соперников 72 гола!

– Первую школу закончили двое моих детей. Хочу сказать вам: занимайтесь футболом, учитесь хорошо, а на следующий год мы вместе будем смотреть чемпионат мира по футболу. И надеюсь, наши ребята порадуют нас, – улыбнулся Гоча Гогричиани.

В конце футбольного урока каждая из школ, где он проходил, получила памятный плакат с талисманом чемпионата мира в России – волком Забивакой и главными фактами о чемпионате мира по футболу FIFA-2018 в России.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]