ЧЕТВЕРКА УХОДИТ В ОТРЫВ

Завершился первый круг чемпионата Сочи по футболу, где участвуют одиннадцать команд. В ходе нескольких последних туров явно выявилось превосходство четырех коллективов, которые опережают занимающий пятое место "Адлер-09" на восемь и более очков. Это "Кичмай" из Лазаревского района, адлерские "Медик", "Трактор" и "Адлер".

На редкость стабильную, уверенную игру демонстрирует лидер – "Кичмай", который одержал победы почти во всех матчах и только в одном уступил – "Медику", причем с крупным счетом 0:4. Этот срыв можно считать случайным, даже если он произошел в поединке с недавним чемпионом города. С первого тура представители Головинки показывают футбол от обороны, но в то же время и довольно результативный. Они пропустили меньше всех мячей – 13, забив 44. Характерно, что лидер не ориентируется в атаке только на одного-двух забивных форвардов, как это происходит во многих других командах. В "Кичмае" многие подключаются к атаке, даже защитники, и добиваются успеха. А чаще мячи забивают Байзет Хахо (9 точных попаданий) и Игорь Морозов (8).

Если посмотреть, как играли между собой в первом круге четыре фаворита, то картина будет следующая. "Кичмай" и "Медик" набрали по шесть очков из девяти, "Трактор" и "Адлер" – по три. Уступив, как уже сказано, "Медику", "Кичмай" на весьма солидном уровне провел матчи с остальными главными конкурентами, вколотив им десять мячей, пропустив четыре (6:2 – с "Трактором", 4:2 – с "Адлером"). "Медик" с огромным (3:2) трудом взял верх над "Трактором", а неоднократному чемпиону Сочи "Адлеру" в столь же равной, упорнейшей борьбе проиграл – 2:3. В свою очередь стремительно вознесшийся по турнирной таблице "Трактор" оказался сильнее (4:2) "Адлера", благодаря чему занимает место выше него – третье. Хотя очков набрали одинаковое количество – по 27. У "Медика" – 28, у "Кичмая" – 30.

Примечательно, что "Кичмай", "Трактор" и "Адлер" пока не имеют ничьих, а "Медик"лишь однажды разошелся миром – с "Источником" (2:2). Да и многие другие команды предпочитают играть в футбол открытый, агрессивный, бескомпромиссный. Что, естественно, усиливает и без того высокий интерес к чемпионату (тем более в условиях отсутствия в весьма спортивном городе профессионального футбольного коллектива).

"Адлер-09", о котором сказано вначале, не в состоянии вести на равных соперничество с квартетом сильнейших (2:5 – с "Кичмаем", 1:8 – с "Медиком", 1:5 – с "Трактором", 2:5 – с "Адлером"). Зато во встречах с другими командами он явно преуспевает; от крупного счета в матче с ним смогла (3:3) уйти лишь "Алания", разместившаяся следом.

За место в "золотой" середине таблицы упорно, набрав по 11 очков, борются "Юг Спорт", "Источник" и "Кристалл". Аутсайдеры – "Интернационал" и "Жемчужина" пока только набираются соревновательного опыта и радуются каждому набранному очку, которых 7 на двоих.

В заключение, как следствие агрессивности игры, отметим высокую результативность, отмеченную во многих поединках. А особыми бомбардирскими способностями выделяются Вахтанг Кобешавидзе из "Медика" (12 забитых мячей), Евгений Мокеров из "Кристалла" (11), Роман Антоненко из "Жемчужины" и Юрий Ахпержанян из "Трактора" (по 10 забитых мячей).

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]