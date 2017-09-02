В память о первом депутате курорта

В Сочи появился первый именной избирательный участок

Имя инженера путей сообщения Василия Константинова присвоено избирательному участку №46-54, который много лет подряд размещается в Музее истории города-курорта Сочи. В списках избирателей по этому участку около 1400 человек. Участок оборудован комплексом КОИБ и доступен для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Члены городской избирательной комиссии еще в феврале на муниципальном этапе краевой акции "Имя Кубани", посвященной 80-летию со дня образования Краснодарского края, обратились в экспертный совет при главе города с этим предложением. Инициативу поддержали крайизбирком, мэр Сочи Анатолий Пахомов и научные сотрудники Музея истории города-курорта.

– Мы восприняли это предложение с большой радостью и благодарностью. Эта личность ни у кого не вызывает противоречий, противостояния. Василий Константинов участвовал в первых выборах в царской России в 1906 году и был избран депутатом первой Государственной думы от неказачьего населения. Он всегда выступал за демократию. Будучи профессиональным инженером-путейцем, он построил в районе сочи множество мостов, дорог и самую сложную дорогу – Краснополянское шоссе. На этих участках он собирал гербарий и коллекцию горных минералов, которая сохранилась до сих пор. С этой коллекции и началась история нашего музея, – рассказала директор Музея истории города-курорта Сочи Алла Гусева.

Избиратели участка №46-54 имени Василия Константинова 10 сентября смогут не только реализовать свое избирательное право, но и ознакомиться с биографией и достижениями своего великого земляка. В фондах музея сохранилось большое количество фотографий и других экспонатов, рассказывающих о жизни и деятельности Василия Константиновича. Они составили отдельную тематическую экспозицию, размещенную в фойе музея при входе в зал космонавтики.

На территории Краснодарского края 44 именных избирательных участка. Для проведения выборов депутатов краевого парламента 10 сентября 2017 года в Сочи образовано 222 избирательных участка. Они открылись в минувшую среду.

– С 30 августа избиратели могут обратиться с заявлением о включении в список избирателей по месту фактического нахождения также в участковые избирательные комиссии. Прием заявлений завершается 4 сентября. Начиная с 31 августа УИК принимают заявления о включении в реестр для голосования вне помещения, – рассказала председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва.

Во всех участковых комиссиях также можно уточнить сведения о себе в списках избирателей и ознакомиться с информацией о зарегистрированных кандидатах. В будни участковые избирательные комиссии работают с 16.00 до 20.00, в выходные – с 9.00 до 13.00.

Особенность нынешней кампании – это возможность проголосовать по месту фактического нахождения. Эта технология тестируется в 20 субъектах Российской Федерации, где в единый день голосования в сентябре текущего года пройдут выборы. Широкомасштабно эта практика будет применена на выборах Президента России.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]