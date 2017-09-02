ЛЕТО НА ВСЕ 100

В Сочи подвели итоги детской летней кампании. Праздник под названием "Вот оно какое эко лето" прошел в Сочинском цирке. Организаторы праздника решили, что прощание с летом и подведение его итогов должно быть столь же ярким, как и оно само, и развернули на площади перед цирком настоящий парк развлечений. Аниматоры, мастер-классы, спортивные эстафеты, выставки рисунков и поделок, а также бесплатная сладкая вата и мороженое были в распоряжении детворы. Участие в празднике приняли дети из разных районов курорта, а после красочного театрализованного представления юных сочинцев пригласили в цирк, где с окончанием лета их поздравил глава города Анатолий Пахомов.

– Нынешнее лето было непростое, оно было жарким, – отметил Анатолий Пахомов. – Мы принимали много мероприятий мирового уровня, фестивали и концерты, соревнования. Сочи принял большое количество гостей и туристов, высоких иностранных деятелей и президентов зарубежных стран, но, несмотря на всю эту серьезную взрослую работу, мы много внимания и времени уделяли нашим детям. Дети закалялись, тренировались, учились петь и танцевать, рисовать; они высаживали деревья и цветы, делали Сочи еще более красивым и модным. Огромное спасибо педагогам, тренерам, сотрудникам управления молодёжной политики и студентам за их работу в период летней кампании.

В течение прошедшего лета в Сочи действовали не только дневные школьные лагеря. Дети получали путевки в лагеря края, были организованы экскурсии и многодневные походы, а для ребят помладше во всех районах Сочи работали 145 придомовых площадок, где ежедневно занятие по душе находили три тысячи юных сочинцев. Кстати, на каждой площадке с детьми работали студенты сочинских вузов, а шефство над каждой игровой зоной взяли городские спортшколы и молодежные объединения.

Безусловно, без материальной базы (спортивного, игрового инвентаря) даже самым опытным и веселым аниматорам на площадках было бы сложно удержать внимание детей. Помощь депутатов Городского собрания Сочи, меценатов, предпринимателей была как нельзя кстати. Кроме этого, в этом году городские предприятия впервые подключились к программе "Площадка нашего двора", стали приглашать группы детей к себе в гости. Дети смогли узнать и увидеть, как пекут хлеб, лечат людей, охраняют общественный порядок. И это тоже станет отличным воспоминанием для ребят о лете 2017 года.

Константин НОВИКОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]