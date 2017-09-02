А у нас новая школа!

Первого сентября нынешнего года в истории села Верхняя Беранда открыта новая – радостная, долгожданная и счастливая страница: 250 детей сели за парты современной, только что построенной школы. Еще сорок малышей вчера впервые принял детский сад, возведенный по соседству.

При всем разнообразии выбора – программа нынешнего Дня знаний в Сочи получилась как никогда насыщенной – вчера все дороги вели в Верхнюю Беранду. Для этого был особый, двойной повод: торжественное открытие первого сентября новой школы – после Большого Кичмая и Солохаула это уже третье по счету общеобразовательное учреждение, построенное за последние семь лет в сельских округах Лазаревского района, – стало праздником общегородского масштаба.

Как и обещали власти, на месте старого, давно являвшегося аварийным, здания появился новый суперсовременный образовательный комплекс, дающий сельским детям по-настоящему городские возможности для учебы. В этом убедились не только сами школьники и их родители, собравшиеся на праздник Первого звонка, но и многочисленные гости – руководство муниципалитета, депутаты, представители общественности.

Строили быстро, качественно, по самым высоким стандартам, отметил на церемонии открытия школы и детского сада мэр Сочи Анатолий Пахомов. Специалисты ООО "СМУ-6" с поставленной задачей успешно справились. О подобных комфортных условиях для учебы – здесь есть все необходимое: просторные классы, рабочие кабинеты, библиотека, читальный зал, столовая, мастерские, лаборатории, новая мебель и оборудование – мечтали многие поколения местных жителей, подчеркнул глава города. Теперь дело за педагогами и школьниками: новое здание должно по-настоящему "ожить". Важно создать в нем особый – увлекательный и интересный – мир знаний, дух сотворчества и вдохновения.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]